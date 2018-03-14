Tıp Bayramı için özel mesajlar! İşte 14 Mart Tıp Bayramı tarihi ve bu özel gün için mesajlar…

Tıp çalışanları için özel bir gün olan 14 Mart Tıp Bayramı geldi. Tıp Bayramı için bu yıl da çeşitli etkinlikler düzenleniyor. 14 Mart Tıp Bayramı için kutlama mesajları, cep telefonu için kısa SMS mesajlar birçok kişi tarafından araştırılıyor. Tıp Bayramı mesajlarıyla tıp alanında çalışan arkadaşlarınıza, aile fertlerinize, sevdiklerinize gönderebilirsiniz. İşte Tıp Bayramı mesajları...

Türkiye’de tıp alanında çalışanlar için bir anma ve kutlama günü olarak yer alan 14 Mart Tıp Bayramı geldi. Bugüne özel Tıp Bayramı mesajlarını, sözlerini haberimizde bulabilirsiniz. Tüm platformlara uygun olan mesajları sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz. İşte anlam dolu Tıp Bayramı mesajları…

TIP BAYRAMI MESAJLARI

Bu özel günde bu alanda çalışan sevdiklerinizin Tıp Bayramını kutlamak için ve sosyal medyada paylaşmak için en güzel kutlama mesajları…

Tıp bayramlarını kutlar, tüm insanlık için sağlık ve huzur dolu bir yaşam temenni ederim.

Tıp mensuplarının Tıp Bayramını en içten duygularımla kutlar, çalışmalarında başarılar dilerim.

Büyük bir fedakârlıkla çalışan başta hekimlerimiz olmak üzere tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı kutlu olsun. İyi ki varsınız.

Ülkemizin her köşesinde, İnsan hayatının kutsallığından ödün vermeden, sonsuz sabır ve üstün gayret ile çalışan Tüm Sağlık çalışanlarımızın “14 Mart Tıp Bayramı” kutlu olsun.

İnsanla uğraşıp, insanı yaşatmayı, acısını azaltmayı, derdine derman olmayı, mesleği olarak seçen Tüm Sağlık çalışanlarımızın “14 Mart Tıp Bayramı” kutlu olsun.

“Beni Türk hekimlerine emanet edin.” M. Kemal ATATÜRK

Hayatımızın her alanında yanımızda olan çalışan başta hekimlerimiz olmak üzere tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı kutlu olsun. İyi ki varsınız.

Yalnızca doktorlar, bir hastalığı tedavi etmenin, hayatlarımıza sağlık getirmenin ve bütün umudumuzu kaybettiğimizde yanımızda olmanın sihirli güçleriyle donatılmışlardır. Tıp Bayramınız kutlu olsun.

Yüce gönüllü tüm doktorlarımızın, sağlık çalışanlarımızın, personelimizin ellerinden öperim. Gününüz kutlu olsun.

Meşakkatli mesleğimizi insan onuruna yakışır şekilde yerine getirmeye çalışan tüm fedakâr sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı kutlu olsun.

Sağlık, vücutları sağlam olanların başına konmuş bir taçtır. (Hz. Muhammed s.a.v) tüm sağlık birimlerinin 14 Mart tıp bayramını kutlarım.

Gece-gündüz, kar-çamur, bayram-tatil demeden büyük bir özveriyle insanların sağlıklı ve daha sağlıklı yaşaması için ellerinden gelen her türlü çabayı esirgemeyen, sunan verilen görevleri zamanında ve tam yapan tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramlarını kutlarım.

TIP BAYRAMI’NIN TARİHÇESİ

İlk kutlama, 14 Mart 1919’da işgal altındaki İstanbul’da yapıldı. O gün tıp okulu öğrencileri, Hikmet Boran’ın önderliğinde işgali protesto etti. O dönemin ünlü doktorlarının da destek verdiği protesto, tıp bayramında, tıp mesleği mensuplarının yurt savunma hareketi olarak tarihe geçti.