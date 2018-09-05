TIR parkında 10 bin litre kaçak yakıt deposu bulundu

İstanbul'da polis ekipleri kaçak akaryakıt satılan bir TIR parkına operasyon düzenledi. Baskında, toprağa gömülü 10 bin litre kapasiteli bir akaryakıt tankı iş makineleriyle çıkarıldı.

Operasyon İstanbul Emniyeti'ne bağlı Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildi. Polis ekipleri Büyükçekmece'de bir nakliye şirketinin işlettiği TIR parkında kaçak akaryakıt satıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. TIR parkını fiziki takiple izleyen ekipler, kaçak akaryakıt satıldığı bilgisinin doğruladı. Bunun üzerine operasyon kararı alındı. TIR parkına giren polis ekipleri, akaryakıt pompaları olduğunu belirledi. Kaçak akaryakıt satıldığı iddiasıyla işlem başlatıldı. Yapılan incelemelerde pompalara gelen kaçak yakıt için deponun yere gömülü olduğu anlaşıldı. Bunun üzerine iş makineleri getirilerek kazı yapıldı. Kazıda 10 bin litre kapasiteli bir depo bulundu. Depo gömülü olduğu yerden çıkarılırken 450 litre yakıt ele geçirildi.

Operasyon kapsamında 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında 5607 sayılı “Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu” kapsamında işlem yapıldı.