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TIR traktörle çarpıştı: 2 ölü, 2 ağır yaralı

Samsun'un Terme ilçesinde TIR'la traktörün çarpıştığı trafik kazasında 2 kişi öldü, 2 kişi de ağır yaralandı.

android-time 23:16 16 Ağustos 2018
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Samsun'un Terme ilçesinde TIR'la traktörün çarpıştığı trafik kazasında 2 kişi öldü, 2 kişi de ağır yaralandı.

Kaza Terme ilçesi Karaağaç Mahallesi’nde Samsun-Ordu Karayolu’nda meydana geldi. İddiaya göre Celal Demirhan (50) idaresindeki TIR, sağ şeritte seyreden Niyazi Uzun (72) idaresindeki traktöre çarptıktan sonra yol kenarındaki fındık tarlasına girip devrildi.

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2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada TIR sürücüsü ile traktör sürücüsünün eşi Melehat Uzun (70) olay yerinde hayatını kaybetti. Traktör sürücüsü ile oğlu Ahmet Uzun (45) ağır yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 sağlık ekibinin müdahalesi sonrasında ambulanslarla Çarşamba İlçe Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

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Ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne sevk edildi.

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Ölen iki kişinin cenazesi ise otopsi yapılmak üzere Çarşamba İlçe Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. DHA

Son güncelleme: android-time 23:3916.08.2018
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