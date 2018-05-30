TIR’ın dorsesine çarpan otomobil sürücüsü öldü

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, TIR'ın dorsesine arkadan çarpan otomobilin sürücüsü Hüseyin Berkıl (49), yaşamını yitirdi.

Kaza, Altınova Kavşağı’nda meydana geldi. Burhaniye´de yükünü boşaltıp, İzmir Aliağa`ya dönmek üzere yola çıkan Mehmet Eser yönetimindeki TIR’ın dorsesine, Hasan Hüseyin Berkıl’ın kullandığı otomobil arkadan çarptı.

Kazada otomobilin şoför mahalline kadar olan bölümü dorsenin altına girdi.

Sürücü Berkıl’ın ağır yaralandığı kazayı görenlerin haber vermesiyle olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ve jandarma çevrede güvenlik önlemi aldı. Sağlık ve itfaiye ekipleri ise yaralı sürücüyü araçtan çıkardı. Sağlık görevlilerince ambulansla Ayvalık Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Hüseyin Berkıl, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Jandarma tarafından ifadesi alınan TIR sürücüsü Mehmet Eser’in “Önümdeki araçlarla beraber kırmızı ışıkta durdum. Birden arkamda gürültü koptu. Aşağı inip, baktığımda otomobilin TIR´ın altına girdiğini gördüm. Hemen yardım çağırdık” dediği öğrenildi. DHA