Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Tırnakçılar güvenlik kamerasına takıldı!

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bir iş yerine gelen biri kadın, diğeri kadın kılığındaki erkek, oyaladıkları iş yeri sahibinden `tırnakçılık´ olarak adlandırılan dolandırıcılık yöntemiyle 100 TL´yi alarak ayrıldı. İş yeri sahibi, 100 liranın alındığını kasadaki parayı kontrol edince anladı.

android-time 19:11 3 Kasım 2018
Haberler Gündem
Tırnakçılar güvenlik kamerasına takıldı!
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bir iş yerine gelen biri kadın, diğeri kadın kılığındaki erkek, oyaladıkları iş yeri sahibinden `tırnakçılık´ olarak adlandırılan dolandırıcılık yöntemiyle 100 TL´yi alarak ayrıldı. İş yeri sahibi, 100 liranın alındığını kasadaki parayı kontrol edince anladı.

Olay Müftü Mahallesi Demirciler Sokakta meydana geldi. İş yerine gelen biri kadın ve diğer kadın kığındaki erkek, iş yeri sahibinden yaptıkları 15 liralık alışveriş için 200 TL verdi. Para üstü 185 TL´yi alan kadın, kısa süre sonra alışverişten vazgeçtiğini söyleyerek para üstünü geri verdi. Para üstünü verdiği sırada paranın en altındaki 100 TL´yi el çabukluğu ile alarak yanındaki kadın kılığındaki erkeğe verdi. Kadın kılığındaki erkek parayı koynuna soktuktan kısa süre sonra yanındaki ile birlikte iş yerinden ayrıldı.

Hırsızların el çabukluğu güvenlik kamerasına takıldı. DHA

Hırsızların el çabukluğu güvenlik kamerasına takıldı. DHA

Kasadaki paraları düzeltmek isteyen iş yeri sahibi 100 TL´nin alındığını fark edince durumu polise bildirdi. 2 şüpheli aynı bölgede 5 ayrı iş yerinde de aynı yöntemle dolandırıcılık yaptığı ortaya çıktı.

Güvenlik kameralarını incelemeye alan polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. DHA

Merakla beklenen Yılmaz Özdil'in son kitabı "Mustafa Kemal" Plus abonelerine hediye.
SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more
Yorumlar