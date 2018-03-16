‘Titan Kenan’ bile Çiftlik Bank’a şapka çıkardı!

16 bin kişiyi dolandırdığı iddiasıyla 10 yıl cezaevinde yatan 'Titan Saadet Zinciri'nin kurucusu Kenan Şeranoğlu, Türkiye'de haftalardır konuşulan 'Çiftlik Bank' ile ilgili "Ben bile böylesini görmedim. Vallahi çıldıracağım ya" yorumunu yaptı ve "Allah aşkına insanlar dikkatli olsunlar, böyle şeylere kanmasınlar" dedi.

Kenan Şeranoğlu, yüksek kar getirisi vaadiyle 80 bine yakın kişiden 511 milyon lira para toplayıp sırra kadem basan Çiftlik Bank CEO’su Mehmet Aydın için, “Ben bile böylesini görmedim. Vallahi çıldıracağım ya” yorumunu yaptı. Nedenini bilmeden dolandırıcılık suçundan 10 yıl hapis yattığını ileri süren Şeranoğlu, “Bu insanlar tokatlıyor, dolandırıyor, kandırıyor ve hepsi krallar gibi kaçıp gidiyor. Çok enterasan, çok acı bir şey. Ben böyle üç kağıtları bilmiyordum. Bugün öğrendim ki, böyle üç kağıt yapmak lazımmış Türkiye’de.

Allah aşkına insanlar dikkatli olsunlar, böyle şeylere kanmasınlar” dedi.

“SUYUNU İÇMEDİM”

Yeni Asır gazetesinden Metin Burmalı’nın haberine göre; Kenan Şeranoğlu, “Ben günah keçisi olarak kesildim. Hiç kimsenin 1 gram suyunu içmedim. Ben hayatımda hiç kimseyi dolandırmadım ama nedenini bile bilmeden 10 sene hapis yattım. 12 yıl Almanya’da yaptım ben bu işi. Geldim, Türkiye’ye dolandırıcı oldum. İnsanın aklı ermiyor. Birisi çıksın desin, benim Titan’dan 1000 mark alacağım vardı, bana 999 mark, 9 kuruş eksik aldım desin, 10 yıl daha yatarım. Bu kadar büyük konuşuyorum. Beni durup dururken hapse atmasalardı, Titan 120 yıl giderdi” dedi.

“ÇİFTLİK BANK NEDİR?”

200 bin lira yatırana aylık 50 bin lira kazanç vaadiyle sanal çiftlik hayvanları satan KKTC merkezli Çiftlik Bank, aslında internet üzerinden oynanan sanal bir oyun. Kişiler siteye üye olduktan sonra sanal tarım yatırımları gerçekleştiriyor. Oyuncular yatırdıkları paralarla sanal tavuk, inek veya keçi sahibi oluyor.

“BİZİ DE KANDIRDI TOSUNCUK”

Çiftlik Bank sisteminin çökmesinin en çok konuşulan yerlerden biri de Konya’nın Tuzlukçu ilçesi oldu. 7 bin kişinin yaşadığı ilçenin Belediye Başkanı Nurettin Akbuğa, “5 ay önce bize geldiler. 700 milyon liralık yatırım yapacaklarını söylediler. Hepimizde büyük bir burukluk var. Şimdi de Uruguay’a kaçtığını duyuyoruz. Tosuncuk (Mehmet Aydın) bizi de kandırdı, tüm Türkiye’yi de kandırdı” dedi.