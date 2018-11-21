Son dakika haberi… TOBB ve TESK için kanun teklifi kabul edildi

Milletvekili ve mahalli idareler seçimlerinde adaylık için görevinden ayrılan TOBB ve TESK başkan ve üyelerinin, seçilemedikleri takdirde eski görevlerine dönebilmelerine imkan tanıyan kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

Milletvekili ve mahalli idareler seçimlerinde adaylık için görevinden ayrılan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) başkan ve üyelerinin, seçilemedikleri takdirde eski görevlerine dönebilmelerine imkan tanıyan kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

Kanuna göre, milletvekili ve mahalli idareler genel ve ara seçimlerinde adaylık için görevinden ayrılan birlik başkanı ve birlik yönetim kurulu üyeleri ile oda ve borsa yönetim kurulu başkanı ve üyeleri aday olmadıkları veya seçilemedikleri takdirde Yüksek Seçim Kurulu’nca seçim sonuçlarının ilanını takip eden 1 ay içinde görevlerine dönebilecek.

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Bu süreçte aday olan genel başkan ve başkanların yerine seçim yapılmayacak, yönetim ve denetim kurulu üyelerinin yerine yedek üyeler çağrılacak. Genel başkan ve başkanların eski görevlerine dönmeleri için öngörülen sürenin sonuna kadar başkan vekilleri, yoksa en yaşlı yönetim kurulu üyesi başkanlık görevini yürütecek. İHA