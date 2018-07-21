Tokat’ta kaybolan 3 yaşındaki Evrim’in babası gözaltına alındı

Tokat'ın Turhal ilçesinde kaybolan 3 yaşındaki Evrim Atış'ın babası, annesi ve amcası gözaltına alındı.

Turhal ilçesine bağlı Yenisu köyünün yaylasında babaannesi Sati Atış’ın 10 Temmuz’da hayvanları suya götürürken evde bıraktığı, döndüğünde ise kaybolduğu belirlenen Evrim Atış’ın bulunması için AFAD ve jandarma ekiplerinin yürüttüğü arama çalışmaları devam ediyor. Jandarma Arama Kurtarma (JAK) arama köpeği ‘Mavi’nin de kullanıldığı çalışmalarından şu ana kadar sonuç alınamadı.

Evrim'in annesi Dilek Atış, Baba Burhan Atış ve amcası Niyazi Atış, babaanne Sati Atış ve komşuları Ali Hin dün akşam saatlerinde gözaltına alındı. Turhal İlçe Jandarma Komutanlığı’nda ifadelerinin alınmasının ardından babaanne Satı Atış ve Ali Hin serbest bırakıldı.

BABA VE AMCADAN SONRA ANNE DE GÖZALTINDA

Yenisu köyünün yaylasında babaannesi Sati Atış’ın 10 Temmuz’da hayvanları suya götürürken evde bıraktığı, döndüğünde kaybolduğu belirlenen Evrim

Atış’ın bulunması için yürütülen çalışmalar kapsamında küçük çocuğun annesi Dilek, babası Burhan, babaannesi Sati Atış ile iki yakını, ifadelerine başvurulmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığına götürülmüştü.

İfadelerinin ardından baba Burhan, anne Dilek ve amca Niyazi Atış gözaltına alındı. Babaanne Sati Atış ile yakınlarından biri ise serbest bırakıldı.

Öte yandan Evrim Atış’ın bulunması için AFAD, Tokat Jandarma Özel Harekat Taburu’dan gelen komando ekibi “Boralar”, Ankara’dan gelen Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri, arama köpeği “Mavi” ile arama tarama faaliyetlerini sürdürüyor. AA