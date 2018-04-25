TOKİ kura çekilişi canlı izle! TOKİ Kayaşehir kura sonuçları açıklanıyor…

TOKİ kura çekilişi bugün saat 10.00'da gerçekleştirilecek. Haberimizde yer alan link ile saat 10.00'da başlayacak olan kura çekimini canlı olarak takip edebilirsiniz. Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezinde gerçekleştirilecek kura çekimi canlı olarak izlenebilecek. Peki sonuç listesi ne zaman yayımlanır?

Başvuruları 11 Nisan’da sona eren Kayaşehir 605 TOKİ konutunun kura çekilişi sonuçları bugün açıklanacak. TOKİ Facebook sayfasından kura çekilişini canlı olarak yayınlayacak. Kura çekilişi souçları TOKİ sitesi üzerinden gün içinde yayımlanacak. Çekilişi canlı izlemek isteyen vatandaşlar aşağıdaki linkten canlı yayına ulaşabilir.

ÖNCELİK ŞEHİT AİLELERİ VE ENGELLİ VATANDAŞLARIN

TOKİ resmi internet sitesindeki kura çekilişi duyurusu:

“25 Nisan 2018 Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezinde saat 10:00'da kura çekilişi gerçekleştirilecektir. Aynı zamanda kura çekilişi TOK’nin kurumsal Facebook adresinden (https://www.facebook.com/TokiKurumsal) canlı yayınlanacaktır.

İstanbul Kayaşehir 605 Konut Projesinde satışa sunulan 4+1 konut tipi için kategori önceliği bulunan “Şehit Ailesi, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri” ve “Engelli Vatandaşlar” kategorilerinde konut adetinden fazla sayıda başvuru olduğundan, hak sahipleri bu kategorilerden belirlenecektir. Bu nedenle, Diğer kategoriden müracaat eden başvuru sahipleri, 16–18 Nisan 2018 tarihleri arasında ilgili banka şubelerinden başvuru tip değişikliği yapabilecektir.

İstanbul Kayaşehir 963 ada 12 parsel, 963 ada 13 parsel, 962 ada 6 parsel, 1013 ada 5, 7 ve 9 parseller ile 1012 ada 2, 3 ve 4 Parsellerde olmak üzere Toplu Konut Uygulamaları kapsamında İdaremiz tarafından inşa ettirilen 605 adet konut, 02 Nisan – 11 Nisan 2018 tarihleri arasında Türkiye Halk Bankası A.Ş'nin İstanbul İli'ndeki tüm Şubeleri aracılığı ile Kuralı Satış yöntemi ile satışa sunulmaktadır.”

TOKİ kura çekilişi saat 10.00’da başlayacak. Resmi sonuç listesi gün içinde TOKİ internet sitesi üzerinden yayımlanacak. Yayımlandığı anda aşağıdaki linkten sonuçlara ulaşabilirsiniz.

TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI

TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE

YATAY MİMARİ VE MAHALLE KÜLTÜRÜ

TOKİ olarak konut üretimine sadece bir bina inşası olarak bakmadıklarını belirten Turan, “Bugün Türkiye’nin dört bir yanında süren yeni TOKİ üretimleri, şehirlerimize örnek nitelikleriyle, yerel unsurları barındıran güçlü ve nitelikli yapılardır. Barınma ihtiyacının giderilmesi kadar sosyo-kültürel işlevlerini de önemsiyoruz. Bu nedenle, milletimizin en temel özelliği ve arayışı olan dayanışma, komşuluk kültürüne imkan tanıyan semt dokusunun hayat bulduğu ‘mahalle konsepti’ ile de üretimler hayata geçiriyoruz. Dünden bugüne gelebilen şehirlerimize baktığımızda, konutların yatay olduğunu görüyoruz. TOKİ olarak, konut bölgelerinin ve genel şehir planının elverdiği alanlarda, yatay mimari yaklaşımla çok katlı olmayan üretimler hayata geçirip hiçbir şehirde en yüksek bina TOKİ binası olmayacak diyoruz” ifadelerini kullandı.



Kura sonrası konut sahibi olacak vatandaşların 2 yıl bu konutları satamayacaklarını vurgulayan Turan, “Çünkü bizim önceliğimiz konutu alıp kullanacak vatandaşlarımız, yani onu alıp ondan kar edecek vatandaşlar değil. Amacımız evi olmayan vatandaşlarımız ev sahibi yapmaktır” ifadelerini kullandı. Turan, ayrıca kura öncesi yatırılan 5 bin lira bedelinin 2 Mayıs´ta konut sahibi olamayan vatandaşlara geri iade edileceğini kaydetti. İHA