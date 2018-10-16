TOKİ, tarihi surlara gözünü dikti

İstanbul’un binlerce yıllık tarihine tanıklık eden surların Zeytinburnu sınırlarındaki bölümünün imar planları değiştirildi. TOKİ’nin yaptığı plana göre, sur koruma bölgesindeki 94 dönümlük tarihi alana üniversite, otel, banka, ofis, restoran, gazino ve düğün salonu yapılacak.

İstanbul'un binlerce yıllık tarihine tanıklık eden surların Zeytinburnu sınırlarındaki bölümünün imar planları değiştirildi. 2012 tarihli “Zeytinburnu sur tecrit planı”nda; Yenikapı Mevlevihanesi koruma alanı, mezarlık, konut, park, turizm tesisi, kültürel tesis alanı şehir araştırma ve kütüphanesi fonksiyonlarına sahip olan yaklaşık 94 bin 405 metrekarelik tamamı boş olan alan için TOKİ tarafından yeni plan hazırlandı.

PLAN, KABUL EDİLDİ

Yeni plana göre; 94 bin 405 metrekarelik alana; ticaret-konut, üniversite, park, meydan, mezarlık ve yol fonksiyonları verildi. Plan değişikliği onay için İstanbul 2 Numaralı Yenileme Alanları Kültür Varlıkları Bölge Kurulu'na gönderildi. Kurul da plan değişikliğini uygun bularak kararını İBB'ye bildirdi. İBB Meclisi İmar ve Bayındırlık Komisyonu da kurul kararı doğrultusunda plan değişikliğine onay verdi. İBB Meclisi Ekim ayı oturumunda oya sunulan plan değişikliği oy çokluğu ile kabul edildi.

KONAKLAMA TESİSLERİ, GAZİNOLAR, BANKALAR

Kabul edilen plan değişikliğine göre; 94 dönümlük alanın “ticaret ve konut” yapılmak için ayrılan bölümünde inşaat hakkı yani emsal 1 olarak belirlendi. Bu fonksiyona sahip alanda bankalar, ofisler, konaklama tesisleri, sinema, tiyatro, restoran, gazino, düğün salonu gibi ticari birimler yapılacak.

MEYDANIN ALTI, ÜNİVERSİTEYE HİZMET EDECEK

Üniversite alanında, eğitim-öğretim tesislerine hizmet veren yurt, yemekhane, lokanta, kafeterya gibi birimler inşa edilebilecek. Bu alanda emsal 1, kat yükseklik sınırı 4 olacak. Planlama alanındaki meydan kamuya terk edilecek. Meydanın altında üniversiteye hizmet edebilecek yaya ve tesisat bağlantılı geçişler yapılabilecek.

TAŞKIN RİSKİ VAR

İBB Planlama Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmede, plan değişikliği ile ilgili Vakıflar Genel Müdürlüğü görüşünün bulunmadığı, Zeytinburnu Mevlevihanesi'nin bulunduğu parselin İBB mülkiyetinde olduğu ancak Emlak Müdürlüğü'nden görüş alınmadığı vurgulandı. İSKİ Genel Müdürlüğü görüşünde alanın bir kısmından 10. Yıl Deresi'nin geçtiği ve “Taşkın önlemli yapılaşma alanı” olarak plana işlenmesi gerektiği belirtildiği hale planda bu şekilde değişiklik yapılmadığı kaydedildi. “Konut ve ticaret” fonksiyonu verilen alanda konut alanının yüzdelik dilimi belirlenmediğinden planın getireceği kalıcı nüfus yoğunluğunun hesaplanamadığı ve buna bağlı olarak kişi başına düşecek donatı dağılımının da hesaplanamadığı aktarıldı.

“TOKİ KORUNACAK ALANI İNŞAATA AÇTI”

Kararı eleştiren CHP'li İBB Meclis Üyesi Esin Hacıalioğlu, bu bölgenin Yenikapı Mevlevihanesi ve sur koruma alanı içinde olduğuna dikkat çekerek “Bakanlık bir gecede burayı üniversite alanı ilan etti. Ne Zeytinburnu Belediyesi'nin ne İBB'nin haberi vardı. İBB olarak planları kurula göndermekten başka işlevimiz yok. Şimdi TOKİ, korunması gereken bu tarihi alanı inşaata açıyor” dedi.