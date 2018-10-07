TOMA’dan sıkılan tazyikli suyla kırılan kol davası, AİHM’e gidecek

İzmir'de yapılan bir protesto gösterisi sırasında, TOMA'dan sıkılan tazyikli su ile yere düşüp kolları kırılan emekli öğretmen Nihat Sefer ve biyolog Semiha Usluduran, görevli polislerden şikayetçi oldu. Ancak valilik soruşturma izni vermedi, savcılık da takipsizlik kararı verdi. Anayasa Mahkemesi (AYM) de süre aşımı olduğu gerekçesiyle yapılan başvuruyu oy çokluğuyla geri çevirdi. Sefer ve Usluduran'ın avukatları, konuyu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) taşıyacaklarını söyledi.

Konak Meydanı’nda 13 Mart 2014’te işçi ve memur sendikalarının yanı sıra vatandaşların da katılımıyla basın açıklaması yapıldı. Basın açıklamasının ardından, bazı vatandaşların İzmir Saat Kulesi önünde oturma eylemi yapmak istemesi üzerine uyarılardan sonra polis müdahalede bulundu. Polisin, TOMA’dan tazyikli su sıkmasıyla birçok kişi yere düştü, çeşitli yerlerinden yaralandı. Hastaneye kaldırılan emekli öğretmen Nihat Sefer’in sağ kolunda, Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde biyolog olan Semiha Usluduran’ın da sol kolunun omuz ile dirsek bölgesinde parçalı kırık olduğu belirlendi. Usluduran ile Sefer, tedavilerinden sonra taburcu edildi. Usluduran ve Sefer, yaralanmalarına neden olan, TOMA’yı kullanan polislerden şikayetçi oldu.

‘POLİS GÖREVİNİ YAPTI’

Semiha Usluduran ve Nihat Sefer’in şikayeti üzerine, suyun sıkıldığı TOMA’daki polisler için savcılık, soruşturma izni talep etti. Ancak savcılığın talebini inceleyen İzmir Valiliği, TOMA’yı kullanan polislerin kimliklerinin tespit edildiğini, ancak müdahale anında o bölgede başka TOMA’ların da bulunduğunu belirtti. Valilik ayrıca o polislerin suçu işlediklerinin tam belli olmadığını vurgulayıp, müdahale anında ‘görevlerini yaptıkları’ gerekçesiyle soruşturma izni vermedi.

AYM’YE BAŞVURDULAR

Valiliğin soruşturma izni vermemesi üzerine Nihat Sefer ve Semiha Usluduran’ın avukatı Hasan Hüseyin Evin, Bölge İdare Mahkemesi’ne itirazda bulunup soruşturma izni verilmemesi yönündeki kararın iptalini istedi. Ancak buradan da olumsuz karar çıkması üzerine, Cumhuriyet savcılığı polisler hakkında takipsizlik kararı verdi. Bu gelişmeden sonra Semiha Usluduran ile Nihat Sefer, bireysel başvuru hakkından yararlanıp, adil yargılama için AYM’ye başvurdu. Başvuruyu değerlendiren AYM, süre aşımı olduğu (geç başvuruda bulunulduğu) gerekçesiyle oy çokluğuyla itirazı geri çevirdi.

Emekli öğretmen Nihat Sefer ve biyolog Semiha Usluduran için son adres ise AİHM oldu. Avukat Hasan Hüseyin Evin, Nihat Sefer ve Semiha Usluduran adına AİHM’e başvuracaklarını belirtti.

DHA