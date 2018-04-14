Tomahawk füzesi nedir? Özellikleri nelerdir? Menzili ne kadardır? İşte ayrıntılar…

Tomahawk füzesi nedir? Özeellikleri nelerdir? Menzili ne kadardır? soruları ABD'nin Suriye'yi vurması sonrası en çok merak edilen konulardan biri oldu. ABD Başkanı Donald Trump'ın duyurduğu saldırıda İngiltere ve Fransa ile birlikte Suriye'de bazı yerler Tomahawk füzeleri ile vuruldu. İşte Tomahawk füzesi'ne dair merak edilenler ve yanıtları...

ABD’nin Suriye’ye yapılan saldırıda kullandığı Tomahawk füzesi nedir? Özeellikleri nelerdir? Menzili ne kadardır? soruları da saldırı sonrasında merak edilmeye başladı. İşte Tomahawk füzesine dair bilinmeyenler…

TOMAHAWK FÜZESİ NEDİR? ÖZELLİKLERİ NEDİR?

Tomahawk Kızılderili savaş baltası anlamına geliyor. Tomahawk, tam adı BGM-109 Tomahawk füzesi stratejik bir seyir füzesidir. Tam açık adı: Tomahawk Land Attack Cruise Missile – TLAM’dır.

Farklı tipleri vardır:

Denizden karaya

Denizaltıdan karaya

Karadan karaya

Denizden denize (farklı bir aktif radar güdüm alt sistemi ile)

Tomahawk füzesi, havadan karaya atılan AGM-86 ALCM/CALM seyir füzesi ile paralel geliştirilmiştir. Her iki füze de birbirleri ile pek çok ortak parça içermektedir.

TOMAHAWK FÜZESİ GÜDÜM AŞAMALARI

Erken aşamada belirli bir bölgeye ataletsel seyrüsefer güdümü (İng. Inertial Navigation) ile yaklaşmaktadır. Özellikle denizden ya da çöl gibi belirsiz ya da değişken coğrafi alanlardan gerçekleştirilen atışlarda çok önemlidir.

Ara aşamada yeryüzü referanslı güdüm (İng. Terrain Contour Matching – TERCOM) ile üzerinden geçtiği bölgedeki coğrafi yüksekliği belleğindeki ile karşılaştırarak seyreder.

Son aşamada ulaştığı noktadaki hedef görüntüsünü hafızasındaki sayısal resimler ile karşılaştırarak hedefi bulur. Yeni nesil BLOK III füzelere Küresel Konumlandırma Sistemi (İng. Global Positioning System – GPS) ile yönelme yeteneği de kazandırılmıştır. Fırlatma motoru ile bilikte kütlesi 1440 kg’dır. Fırlatma motoru hariç 1190 kg’dır. Menzili 600 deniz mili (>1100 km)dir. Ortalama uçuş hızı saatte 880 km’dir.

1000 libre (450 kg) ağırlığında çeşitli tipte harpbaşlıkları kullanılmaktadır:

Delici/nüfuz edici (Bullpup) – C tipi füzelerde

Bombacıklı – D tipi füzelerde

200 kt gücünde W-80 nükleer başlık – A tipi füzelerde

WDU-36 harp başlığı

Bugüne kadar yapılan üretimlerin ortalaması ele alındığında birim maliyeti 1.4 milyon dolardır. Son dönemlerde geliştirilmekte olan Taktik Tomahawk füzesinin 500 bin dolara mal olacağı açıklanmıştır.

İlk defa yoğun olarak 1991 Körfez Savaşı’da kullanılmıştır. ABD Deniz Kuvvetleri’nin yaptığı atışlarda 297 fırlatma görevi verilmiş, atış için yüklenen füzelerin 7’si teknik sorunlar sebebiyle fırlatıcıyı terkedememiştir. Fırlatılan 290 füzenin 242’si hedefi vurmuştur. 1993, 1996, 1998 ve 2003 yıllarında da Irak’a karşı kullanılan Tomahawk füzeleri, Sırp Cumhuriyeti’ne (1995 Kararlı Güç Harekatı), Yugoslavya Federal Cumhuriyeti’ne (1999 Müttefik Gücü Harekatı), Afganistan’a (2001 Sonsuz Özgürlük Harekatı) ve Humus şehrindeki Şaryat Hava Üssü’nü(2017)(suriye) yönelik bombardımanlarda da kullanıldı.

Ayrıca Akıllı füze olarak adlandırlan Tomahawk füzeleri, alçak irtifadan yeryüzüne paralel hareket eder , engellerin çevresinden dolanır ve radara yakalanmazlar.

ABD dışında bir tek İngiltere’ye satışı yapılmıştır.

TOMAHAWK FÜZESİNİN MALİYETİ NE KADAR?

Pentagon’un yıllık bütçesine göre, Esed rejiminin gerçekleştirdiği kimyasal saldırıya cevaben fırlatılan Tomahawk füzelerin her biri 1,59 milyon dolara mal oluyor.

ABD ordusu 5,56 metre uzunluğuyla saatte 880 km hıza ulaşabilen ve bin 200 ila 2 bin 500 kilometre mezilli Tomahawk füzelerini, kara hedeflerini vurmak için genellikle askeri gemilerden veya denizaltılardan fırlatıyor.

Tomahawk füzeleri, 450 kilogramlık patlayıcı taşıma gücü ve gelişmiş yön sistemiyle belirlenen hedefleri isabetle vurabiliyor.