Topkapı’da yine aynı olay!

Topkapı-Habipler hattında sefer yapan tramvay, Topkapı ile Fetihkapı istasyonu arasında dün akşamdan sonra ikinci kez raydan çıktı. Kısa süreli olarak seferler durduruldu. Olay yerine Metro istasyonun teknik ekipleri sevk edildi. Acil müdahale aracıyla raydan çıkan tramvaya müdahale edildi. Vatandaşlar raydan çıkan tramvaydan inerek istasyona yürüdü.

Dün akşam da aynı bölgede tramvay raydan çıkmıştı. Metro İstanbul’dan yapılan açıklamada, “T4 Topkapı- Mescid-i Selam Tramvay Hattı Topkapı İstasyonu makas bölgesinde bir aracta deray olmuştur. Fetihkapı- Şehitlik İstasyonları arasında ring seferi yapılacaktır.” denildi. Teknik arıza sırasında tramvayda bulunan bir yolcu, “Evimize gidemiyoruz problem yaşıyoruz. Uydurmaca bir şey yaparlarsa olacağı bu, herkes yollarda perişan, İstanbul’un zaten büyük sorunu trafik” dedi. Metro istasyon ekiplerinin çalışması sürüyor. DHA