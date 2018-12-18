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Toprak çöktü, dev çukur oluştu

Kırıkkale-Kayseri karayolunda yol çalışması sırasında kanalizasyon hattı çöktü. Karayolunun kenarında 5 metre derinliğinde göçük oluştu.

android-time 23:57
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Toprak çöktü, dev çukur oluştu
Kırıkkale-Kayseri karayolunda yol çalışması sırasında kanalizasyon hattı çöktü. Karayolunun kenarında 5 metre derinliğinde göçük oluştu.

Yolun Bağdat Köprüsü Keskin Kavşağı mevkisinde süren yol çalışması sırasında kanalizasyon hattında patlama ile birlikte çökme meydana geldi. Yol kenarında 5 metre derinliğinde göçük oluştu. İhbar üzerine gelen polis ekipleri, yolu ulaşıma kapattı. Ulaşım, alternatif yollardan sağlandı.

FOTO: DHA

FOTO: DHA

Karayolları ekipleri göçüğün oluştuğu bölgede iş makinesiyle çalışma yaparak yeni göçükler oluşmasına karşı önlem aldı. Çalışmanın tamamlanması ardında yol ulaşıma açıldı.  DHA

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