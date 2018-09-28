Toptancılar sitesinde yıkım gerginliği

İstanbul Sancaktepe’deki ATODER Toptancılar Sitesi’nden yol geçirmeye karar veren ilçe belediyesinin başlattığı yıkım, gerginliğe neden oldu. Bir yıldır toptancılar sitesi yerine yapılmak istenen konut projesi nedeniyle yıkım tehdidi altında olan esnaf, hukuki mücadele başlattı.

İstanbul Sancaktepe'de 7 farklı şirketin kiracı olarak faaliyet gösterdiği ATODER Toptancılar Sitesi'nin bulunduğu araziye 2017 yılında konut projesi inşa edilmesi gündeme geldi. 2017 yılının temmuz ayında toptancılara “ bir hafta içinde siteyi boşaltın” talimatı gitti. Yüzlerce ton gıdanın bir haftada boşaltılması mümkün olmadığı için esnaf 2-3 ay süre istedi. Bunun üzerine toptancılar sitesi ile arazi sahibi arasında sorunlar yaşanmaya başlandı. Sitede atıl durumdaki eski bir yapıya “riskli” raporu çıkarılarak sitedeki tüm dükkan ve depoların yıkımı için girişimlerde bulunuldu. Esnaf yasal hakkını kullanarak sitenin yıkımını bugüne kadar durdurdu. Esnafın yaşadığı sorun, BİMER ve CİMER'e de şikayet edildi.

SİTEDEN SOKAK GEÇİRİLDİ

Bu sırada Sancaktepe Belediyesi encümeni, sitenin ön duvarının yıkılarak ana yolun 5 metre kadar genişletilmesi ve sitenin bitişiğinde sokak açılmasına karar verdi. Yeni açılacak sokak da depoların üzerinden geçirildiği için esnaf tekrar yıkım gerginliği yaşamaya başladı. Dün Sancaktepe Belediyesi, yol açmak için toptancılar sitesinin duvarını yıktı. Bugün de depoların yıkılacağı bilgisi verildi. Depolarının yıkılması endişesi taşıyan esnaf da encümen kararının yürütmesinin durdurulması ve iptali için idare mahkemesine başvurdu.