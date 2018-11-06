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Torbacılara şafak vakti baskın

Adana’da 350 polis ile şafak vakti uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 25 kişi gözaltına alındı. 

android-time 07:40 6 Kasım 2018
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Adana’da 350 polis ile şafak vakti uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 25 kişi gözaltına alındı. 

Alınan bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri 350 polis ile, şafak vakti uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon başlattı.

İHA

İHA

Özel Harekat timlerinin de desteği ile 30 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Özel Harekat timleri söz konusu şahısları evlerinin kapılarını koçbaşları ile kırarak girdi. Evlerde yapılan aramalarda çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonda 25 kişi gözaltına alınırken zanlılar adli tıp birimindeki kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü

İHA

İHA

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Son güncelleme: android-time 08:3106.11.2018
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