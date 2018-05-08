Tornavida ile karısını yaralayan kocaya 2 yıl hapis

İstanbul Esenler’de boşanmak için adliyeye gelirken eşinin barışma teklifini kabul etmeyen Büşra G.’yi tornavidayla vücudunun çeşitli yerlerinden yaralayıp "Ecelin benim elimden olacak" ölümle tehdit eden Davut G.’nin yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme ‘ Kasten yaralama’ ve ‘ tehdit’ suçlarından Davut G.’yi 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

“ECELİN BENİM ELİMDEN OLACAK”

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianameye göre 6 Eylül 2016 tarihinde gerçekleşen olay şöyle oldu: Büşra G. Ve Davut G. 5 yıllık evliliklerini bitirme kararı alarak ayrı yaşamaya başladılar. Adliyeye araçla gidecekleri sırada eşi Büşra G. ‘ye Davut G. Barışmak istediğini söyledi. Eşinin barışma teklifini kabul etmemesi üzerine aralarında başlayan tartışmanın üzerine sinirlenen Davut G. aracın torpidosundan tornavida alıp, cebine koydu. Aracı park ettikten sonra otoban kenarında çim alana geçerek eşi Büşra G.'yi yere yatırarak boğazını sıkıp burnunu ısırdı ve “Ecelin benim elimden olacak” dedi. Davut G. cebinden çıkardığı tornavida ile Büşra G.'yi yüzünden yaralayarak darp etti. Genç kadının şikayeti üzerine başlatılan soruşturma sonunda ele geçirilmese de meydana gelen yaranın niteliğini de dikkate alarak, şüpheli Davut G.'nin eylemini silahtan sayılan alet ile gerçekleştirdiğini kaydetti. İddianamede şüpheli Davut G.'nin “Tehdit”, “Kasten eşini silahtan sayılan tornavida ile yaralama” suçlarından 1 yıldan 3,5 yıla kadar hapsini talep edilmişti.

Bakırköy 37. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında tarafların avukatları katıldı. Dosyaya ulaşan Adli Tıp raporunun daha önce alınan geçici rapora dayalı olarak düzenlendiğini belirten katılan vekili, tahkikatın daha iyi yapılabilmesi için vekili Büşra G.’ye ait tıbbi evrakların hastaneden istenerek dosyanın vekiliyle birlikte tekrar adli tıpa gönderilerek yeni bir rapor aldırılmasını talep etti. Katılan vekilinin yeni rapor aldırılması talebini reddeden mahkeme davayı bitirerek kararını açıkladı.

Mahkeme , sanığın suçunu sabit bularak ‘ Kasten yaralama' suçundan 1 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Sanığın suçu silahla eşe karşı işlediğini dikkate alan mahkeme, nitelikli halden cezayı 1 yıl 6 aya çıkardı. Mahkeme sanık Davut G. ‘ye ayrıca tehdit suçundan da 6 ay hapis cezası verdi. Böylece sanık 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı.