Toroslar’da CHP’li Yörük kızı projelerini anlatıyor

Mersin’in merkez Toroslar ilçesinde CHP’den Belediye Başkan aday adayı olan avukat Şerife Arıcı Yıldız, giydiği Yörük kıyafetleriyle vatandaşlara projelerini anlatıyor.

Mersin'de uzun yıllardır avukatlık yapan Yıldız, 31 Mart 2019 yılında yapılacak yerel seçimlerde Toroslar Belediye Başkanlığı için aday adaylığını açıklamıştı. O günden beri her mahalleyi, beldeyi, köyü, esnafı gezerek vatandaşlara yapacakları çalışmaları anlatan Yıldız, geçtiğimiz hafta sonu özellikle Yörüklerin bulunduğu bölgelerde çalışmalarını sürdürdü. Yörük kıyafeti giyerek vatandaşlardan oy isteyen Yıldız, vatandaşlarla birlikte sıkma açıp, börek yaptı. Yıldız, “Allah nasip eder ise başkanlığın döneminde hak, hukuk, adalet çerçevesinde herkese ve her kesime eşit hizmet sunacağım. Bölgede istihdam yaratacağım. Üretimi teşvik edecek, işsizliğin belini kırmak için esnaf ve işverene kolaylık sağlayacağım” dedi.