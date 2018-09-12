‘Torpil’ yangını korkuttu

Bursa’da çocukların torpil patlatması yüzünden çıktığı iddia edilen yangında 16 tarım aleti kül oldu.

Nilüfer’in Yolçatı Mahallesi'ne bir evin bahçesinde çocukların torpil patlatması neticesinde çıktığı iddia edilen yangın kısa sürede saman balyalarına sıçradı. Mehmet Özen'e ait alanda bulunan ilaçlama, gübreleme, tohumlama ve pulluktan oluşan 16 tarım aleti ile birlikte 100 tane sulama borusu büyük ölçüde zarar gördü. Olay yerine kısa sürede gelen 2 itfaiye aracı ve 1 dozer, alevler mezarlıktaki çam ağaçlarına sıçramadan yarım saat içinde yangını kontrol altına aldı. Vatandaşlar da araçlarında bulunan yangın söndürme tüpleri ve sulama tankerleri ile alevlere müdahale etti. Yangınla alakalı tahkikat devam ediyor.

İHA