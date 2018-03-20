Tosun aslında boşanmamış! Eşinden tahliye talebi…

Türkiye’nin konuştuğu dolandırıcılık davasının ardından geçen hafta tutuklanıp cezaevine konulan Mehmet Aydın’ın eşi Sıla Aydın için avukatı Abdullah Yörük tahliye talebinde bulundu. Sakarya Ferezli Cezaevi’nde tutuklu bulunan Sıla Aydın’ın avukatı Abdullah Yörük tahliye dilekçesinde “şuç ve cezalar şahsidir” gerekçesini sundu.
Yaklaşık 1 haftadır tutuklu bulunan Sıla Aydın’ın Çiftlik Bank dolandırıcısı Mehmet Aydın’dan boşandığı iddia edilmişti. Ancak bu boşanma hiç gerçekleşmedi. Yani resmi olarak Sıla Soysal Aydın ve Mehmet Aydın hâlâ evli. İddialara göre Sıla Aydın geçtiğimiz Ocak ayının 18’inde Mehmet Aydın ile anlaşmalı olarak boşanmaya karar vermiş ancak Mehmet Aydın bu anlaşmaya yanaşmamış.
Soruşturma sürecinde Mehmet Aydın’ın eşi Sıla Aydın hesabına yüklü para transferleri iddiasının ardından Çiftlik Bank mağdurları Sıla Aydın’ın peşine düştü. Bir üye ile Çiftlik Bank hakkında yaptığı telefon konuşmasının internette yayınlanmasının ardından Sıla Aydın tutuklanmıştı.
Avukat Yörük, Sıla'nın cezaevinde zor günler geçirdiğini, koğuşta başını duvarlara vurduğunu ve ‘hırsızın karısı' denilerek baskı yapıldığını açıklamıştı. Müvekkilinin cezaevinde psikolojinin iyice bozulduğunu belirten Yörük, yazdığı dilekçe ile tahliyesini talep etti.