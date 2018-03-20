Tosun aslında boşanmamış! Eşinden tahliye talebi…

Yaklaşık 80 bin kişiden milyonlarca lira toplayarak Uruguay'a kaçan 27 yaşındaki Mehmet Aydın'ın eşi Sıla Aydın'dan resmi olarak boşanmadığı ortaya çıktı. Avukatı Abdullah Yörük aracılığı ile Sıla Aydın geçtiğimiz Ocak ayında anlaşmalı boşanmaya karar vermiş, ancak iddialarına göre Mehmet Aydın bu anlaşmaya yanaşmamıştı. Yurtdışına kaçtıktan sonra bir ses kaydı yayınlayan Mehmet Aydın ise Sıla'nın ailesininin kendisinden yüklü miktarda nafaka talebinde bulunduklarını iddia etmişti. Avukatı, geçen hafta tutuklanan Sıla Aydın'ın tahliyesini talep etti.

Türkiye’nin konuştuğu dolandırıcılık davasının ardından geçen hafta tutuklanıp cezaevine konulan Mehmet Aydın’ın eşi Sıla Aydın için avukatı Abdullah Yörük tahliye talebinde bulundu. Sakarya Ferezli Cezaevi’nde tutuklu bulunan Sıla Aydın’ın avukatı Abdullah Yörük tahliye dilekçesinde “şuç ve cezalar şahsidir” gerekçesini sundu.

TOSUN EŞİNİ BOŞAMAMIŞ

Yaklaşık 1 haftadır tutuklu bulunan Sıla Aydın’ın Çiftlik Bank dolandırıcısı Mehmet Aydın’dan boşandığı iddia edilmişti. Ancak bu boşanma hiç gerçekleşmedi. Yani resmi olarak Sıla Soysal Aydın ve Mehmet Aydın hâlâ evli. İddialara göre Sıla Aydın geçtiğimiz Ocak ayının 18’inde Mehmet Aydın ile anlaşmalı olarak boşanmaya karar vermiş ancak Mehmet Aydın bu anlaşmaya yanaşmamış.

YÜKLÜ PARA TRANSFER İDDİALARI VAR

Soruşturma sürecinde Mehmet Aydın’ın eşi Sıla Aydın hesabına yüklü para transferleri iddiasının ardından Çiftlik Bank mağdurları Sıla Aydın’ın peşine düştü. Bir üye ile Çiftlik Bank hakkında yaptığı telefon konuşmasının internette yayınlanmasının ardından Sıla Aydın tutuklanmıştı.

CEZAEVİNDE SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Avukat Yörük, Sıla'nın cezaevinde zor günler geçirdiğini, koğuşta başını duvarlara vurduğunu ve ‘hırsızın karısı' denilerek baskı yapıldığını açıklamıştı. Müvekkilinin cezaevinde psikolojinin iyice bozulduğunu belirten Yörük, yazdığı dilekçe ile tahliyesini talep etti.