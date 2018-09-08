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TPAO şantiyesi kale gibi korunuyor

Geçmişte terör örgütü PKK'nın sözde mahkeme salonu kurup yargılama yaptığı, terör eylemlerinde bulunduğu Siirt'in Pervari ilçesinde 2047 rakımlı Herekol Dağları'nı terörden temizleyen Mehmetçik, Türkiye Petrol Anonim Ortaklığı'nın (TPAO) petrol arama şantiyesini de dört koldan koruyor.

android-time 21:48 8 Eylül 2018
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Geçmişte terör örgütü PKK'nın sözde mahkeme salonu kurup yargılama yaptığı, terör eylemlerinde bulunduğu Siirt'in Pervari ilçesinde 2047 rakımlı Herekol Dağları'nı terörden temizleyen Mehmetçik, Türkiye Petrol Anonim Ortaklığı'nın (TPAO) petrol arama şantiyesini de dört koldan koruyor.

Siirt Valisi Ali Fuat Atik, beraberinde Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş ve Siirt İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Hilmi Atabay ile Herekol Dağı’nda kuş uçurtmayan askere moral ziyaretinde bulundu.

Kale gibi korunan bölgede tanklar da bulunuyor Fotoğraf: İHA

Kale gibi korunan bölgede tanklar da bulunuyor
Fotoğraf: İHA

Helikopterle bölgeye giden Vali Atik, mevzide nöbet tutan asker ve korucularla tokalaşıp sohbet etti. Terör örgütüne geçit vermeyeceklerini, onları açlığa mahkum bırakacaklarını aktaran Vali Atik, “Teröristlerin kış üslenmelerine müsaade etmeyeceğiz. Askerimiz ve diğer güvenlik güçlerimiz yoğun bir şekilde operasyonlarına devam ediyor. Teröristler kaçacak delik arıyor, nereye saklanacaklarını şaşırmış durumdalar. İnlerine gireceğiz, inlerini kafalarına yıkacağız. Bu toprakları terörden temizleyeceğiz” dedi.

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Foto: İHA

SONDAJ ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Vali Atik, bölgenin terörden temizlenmesiyle TPAO’ya ait petrol arama şantiyesini ziyaret ederek alınan güvenlik önlemleriyle ilgili bilgi aldı. Dört koldan korunan Herekol’da büyük bir petrol yatağının bulunduğu belirtildi.

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Fotoğraf: İHA

Petrol arama şantiyesinde bin 500 metrede sondaj çalışmaları sürüyor. Yaklaşık 10 yıldır Türkiye Petrolleri tarafından yapılmak istenen sondaj çalışmaları güvenlik gerekçesiyle yapılamıyordu. İHA

Son güncelleme: android-time 23:0908.09.2018
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