Trabzon bayram namazı saat kaçta? İl il bayram namazı saatleri (Ramazan Bayramı saatleri 2018)

Trabzon bayram namazı saati kaçta? Ramazan bayramının başlamasına çok az bir zaman kala bayram namazı vakitleri vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Trabzon'da bayram namazı saatlerini merak eden vatandaşlar il il bayram namazı saatlerini araştırıyor. İşte Trabzon bayram namazı saati ve 2018 il il bayram namazı vakitleri...

Trabzon’da yaşayan vatandaşlarımız bayram namazı saatlerini merak ediyor. İslam alemi mübarek Ramazan ayının son gününü yaşarken bayram namazı kılacak olanlar, bayram namazı saatlerini araştırıyor. Diyanet tarafından belirlenen il il bayram namazı saatleri haberimizin içerisinde yer alıyor. Peki, bayram namazı nasıl kılınır, bayram namazı saat kaçta kılınır? İşte, Trabzon bayram namazı saat kaçta? sorusunun cevabı ve il il bayram namazı vakitleri…

TRABZON BAYRAM NAMAZI SAATİ

Trabzon'da bayram namazı, Diyanet'in belirlediği saat olan 05:34'de kılacak. İl il diğer bayram namazı saatlerini aşağıdaki linke tıklayarak öğrenebilirsiniz.

İL İL RAMAZAN BAYRAMI NAMAZI SAATLERİ

BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?

Bayram namazı bayramın ilk günü, güneşin doğmasından yaklaşık 50 dakika geçtikten sonra cemaatle birlikte kılınan namazdır. Bayram namazına, Allahuekber “Niyet ettim Allah rızâsı için vâcib olan Kurban Bayramı namazını kılmaya. Uydum imama.” denip niyet edilir.

İmam, ellerini kulaklarına kaldırıp “Allâhuekber” diyerek tekbîr alıp ellerini göbek altında bağlar. Cemaat de aynısını yapar ve “Sübhaneke” duasını okunur. Ardından, imam ellerini kulaklarına kaldırıp “Allahu Ekber” diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır ki cemaat de aynısını yapar. Ardından imam, ellerini kulaklarına kadar kaldırıp “Allâhu Ekber” diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır. Cemaat de aynısını yapar. Sonra imam, ellerini kulaklarına kadar kaldırıp “Allâhu Ekber” diyerek tekbîr alır ve ellerini göbek altında bağlar. Cemaat de aynısını yapar ve imamın okuduğu sûre ile âyetleri dinler. Ardından imamla birlikte rükû ve secde edilir.

Ardından 2. rek’âta kalkılıp eller göbek altında bağlanır. İmam, sûre ve âyetleri okur, cemaat dinler. Sonra, imam ellerini kulaklarına kaldırıp “Allahuekber” diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır. Cemaat de aynısını yapar. Ardından, imam ellerini kulaklarına kaldırıp “Allahu Ekber” diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır. Cemaat de aynısını yapar. Sonra, imam ellerini kulaklarına kaldırıp “Allahuekber” diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır. Cemaat de aynısını yapar. Sonra, imamla birlikte rükû ve secde edilerek namaz bitirilir.

Sonra, imam minber’e çıkarak “Bayram hutbesi”ni okur. Hutbenin ardından dua edilir. Bayram namazının kılınışının akıllarda kalması için “İki salla bir bağla üç salla bir yat.” şeklinde bir tekerleme de yapılmıştır.