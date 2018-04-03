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Trabzon’da, terör örgütü PKK’ya yönelik operasyon

Trabzon´da, 3 ilçe kırsalında terör örgütü PKK´ya yönelik geniş çaplı operasyon başlatıldı.

android-time 20:09 3 Nisan 2018
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Trabzon’da, terör örgütü PKK’ya yönelik operasyon
Trabzon´da, 3 ilçe kırsalında terör örgütü PKK´ya yönelik geniş çaplı operasyon başlatıldı.

Trabzon İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Maçka, Düzköy ve Tonya ilçelerinde terör örgütü PKK´ya yönelik ‘Şehit Başçavuş Ferhat Gedik Operasyonu’ başlattı.

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Jandarma Asayiş Komando timlerinin yanısıra Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Polis Özel Harekat (PÖH) timlerinin de katıldığı operasyonlara zırhlı askeri araçlar ile İnsansız Hava Araçları (İHA) eşlik ediyor. 3 ilçe kırsalında yayla evleri, ormanlık alanlar ve dere yataklarının didik didik arandığı operasyonlarda terörist unsurların bulunup etkisiz hale getirilmesi hedefleniyor.

DHA

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