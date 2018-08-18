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Trafikte yanlış hareket 2 can aldı

Kütahya'da, kaçırdığı kavşağa girmek üzere geri geri giden otomobile TIR çarptı. Kazada otomobildeki 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

android-time 19:56 18 Ağustos 2018
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Kütahya'da, kaçırdığı kavşağa girmek üzere geri geri giden otomobile TIR çarptı. Kazada otomobildeki 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında, Kütahya-Afyonkarahisar karayolunun 1’inci kilometresinde Ana Sultan Mesire Yeri’nin girişindeki kavşakta meydana geldi. Dönmek istediği kavşağı geçen sürücü, 43 NA 663 plakalı otomobille geri geri gitmeye başladı.

DHA

Geri manevra sırasında TIR’ın çarptığı araç bu hale geldi. DHA

Otomobile, İstanbul’dan Burdur’a sebze taşıyan Mustafa Barış yönetimindeki 07 OF 549 plakalı TIR çarptı. Çarpışmayla birlikte otomobil savrularak şarampole düşerken, TIR da refüje çıktı.

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Kazada, kimliği henüz belirlenemeyen otomobil sürücü ile aynı araçtaki bir kadın olay yerinde öldü, 4 kişi araçta sıkışarak yaralandı.

Otomobile çarpan TIR yol kenarına çekildi. DHA

Otomobile çarpan TIR yol kenarına çekildi. DHA

Yaralılar, çevredekiler tarafından çağrılan itfaiye ve AFAD ekiplerince araçtan çıkarılıp ambulanslarla Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. TIR sürücüsünün jandarma tarafından gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA

Son güncelleme: android-time 20:0518.08.2018
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