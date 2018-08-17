Traktörle eşini ezen şahıs aynı traktörün önüne yatarak intihar etti

Kırklareli Lüleburgaz ilçesinde, traktörle eşini ezerek öldüren kişi, cinayetin ardından yokuşta çalışır bıraktığı traktörün önüne yatarak intihar etti.

İddiaya göre, Tatarköy köyünde yaşayan Ahmet A. (57) ile eşi Selime A. (57) bir akraba ziyareti için traktörle evden ayrıldı. Bir süre ilerledikten sonra Ahmet A, traktörün arıza yaptığını belirtti. Traktörden inen eşini ezerek öldüren Ahmet A, ardından yokuşta bıraktığı traktörün altına yatarak intihar etti.

TOPRAĞA VERİLDİLER

Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, çiftin hayatını kaybettiğini belirledi. Cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından Lüleburgaz Devlet Hastanesine götürülen cenazeler, otopsinin ardından Tatarköy köyünde toprağa verildi. AA