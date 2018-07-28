Tramvayda turistlere ‘sessiz olun’ dedi küfürle karşılık aldı

İstanbul'da tramvayda bir turist çocuğun çok ses yapmasından rahatsız olan genç, durumu ailesine aktararak sessiz olmasını rica etti. Ancak turist aile duruma beklenmedik bir tepki gösterdi ve yolcuya ağza alınmayacak küfürlerle karşılık verdi.

İstanbul’da tramvay içerisinde turist aileye sessiz olmalarını söyleyen Şahin Polat isimli yolcu beklemediği bir tepki ile karşılaştı. Polat’a küfürle karşılık veren aile hakaretlerini dakikalarca sürdürdü. Yaşanan tartışma sonucu turist aile tramvaydan güçlükle çıkarılırken tüm yaşananları kaydeden Polat görüntüleri sosyal medyadan paylaştı. Görüntüler kısa sürede gündem oldu.

‘TÜRKİYE’DE POLİS Mİ VAR NE OLACAK’

Şahin Polat, Twitter hesabındanolayı şu sözlerle anlattı:

“Lütfen izleyin ve paylaşın. Türkiye’de polis mi var ne olacak ki diyor utanmadan. Başıma gelen ilk olay değil ama bu sefer çekmeye karar verdim çünkü artık çok rahatsız oluyorum. Eminim aramızdan birçok kişinin başından bu tür olaylar geçmiştir.

Arkamda oturan ve en son tramvaydan inerken motherfucker diyen çocuğun çok ses yaptığını ailesine söyledim ve biraz sessiz olmasını rica ettim. Suçlu olmalarına rağmen hayvan, maymun, şerefsiz gibi küfürler edip pişkin pişkin gülüyorlar. Islık çalarak bana sesleniyor. Köpekleri böyle çağırıyorum sende köpeksin diyor.”