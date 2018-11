Transcendence (Evrim) filmindeki Dr. Will Caster karakterini canlandıran oyuncu kimdir? | Hadi ipucu sorusu 3 Kasım

Hadi her akşam yarış severleri kazandırmaya devam ediyor. Hadi bu akşam film gecesi yapacak ve 30 bin lira ödül verecek. Bu geceki Hadi film sorusu dünyaca ünlü bir yıldızın yer aldığı bir bilim kurgu filminden geliyor. Transcendence (Evrim) filmindeki “Dr. Will Caster” karakteriyle anılan ünlü oyuncu kimdir? İşte Hadi 3 Kasım sorusunun cevabı...

Hadi ipucu sorusunun cevabı haberimizde! Her gün Hadi, Instagram hesabı üzerinden 20.30'da yapılacak yarışma için ipucu sorusunu yayınlıyor. Yarışma, her akşam saat 20.30'da ve haftaiçi ise 12.30'da yarışmacılarla buluşuyor. Yarışmak isteyenler AppStore ve GooglePlay üzerinden Hadi uygulamasını indirmek zorunda. 3 Kasım Hadi ipucu sorusu: Transcendence (Evrim) filmindeki Dr. Will Caster karakterini canlandıran oyuncu kimdir?

Transcendence (Evrim) filmindeki Dr. Will Caster karakterini ünlü oyuncu Johnny Depp canlandırmaktadır.

Evrim (İngilizce özgün adıyla Transcendence), Wally Pfister’in ilk yönetmenlik denemesi olan ve senaryosu Jack Paglen tarafından yazılan, 2014 yapımı bilim kurgu aksiyon gerilim türündeki film. Filmin başrollerinde Johnny Depp, Rebecca Hall ve Morgan Freeman oynamaktadır.

JOHNNY DEEP KİMDİR?

John Christopher “Johnny” Depp II (d. 9 Haziran 1963) Amerikalı oyuncu, yapımcı ve müzisyendir. En İyi Erkek Oyuncu dalında bir Altın Küre ve bir SAG ödülü sahibidir. 1980’lerin televizyon dizisi 21 Jump Street ile öne çıkarak gençlik idolü oldu.

1986’da Oliver Stone’un Vietnam Savaşı filmi Müfreze’de yardımcı bir rol ile başlayıp devamında romantik-kara fantezi türlerindeki Makas Eller’de (1990) ana karakteri oynayan Depp, “gerçek hayatta rastlanamayacak” rolleri canlandırmayı üstlenmektedir. Daha sonra fantastik gerilim filmi Hayalet Süvari (1999), fantastik macera filmi Karayip Korsanları: Siyah İnci’nin Laneti (2003) ve devam filmleri, fantastik film Charlie’nin Çikolata Fabrikası (2005), fantastik film Alis Harikalar Diyarında (2010) ve animasyon, aksiyon, western, komedi türlerindeki Rango’da (2011) ana karakterleri canlandırarak gişe başarısı yakaladı. Yönetmen, yapımcı ve aynı zamanda arkadaşı olan Tim Burton’la birlikte dokuz filmde işbirliği yaptı.

Depp, dünyanın en büyük film yıldızlarından biri olarak görülmektedir.Ed Wood, Donnie Brasco, Vegas’ta Korku ve Nefret, Düşler Ülkesi, Halk Düşmanları ve Kara Düzen filmlerinde gerçekleştirdiği başarılı performanslarıyla geniş çapta tanındı. Depp’in yer aldığı filmler Birleşik Devletler gişelerinde 3.1 milyar doların üzerinde ve dünya çapında 7.6 milyar doların üstünde hasılat elde etti.En başarılı filmleri 3 milyar dolardan fazla hasılat yapan Karayip Korsanları filmleri, 1 milyar dolardan fazla hasılat yapan Alis Harikalar Diyarında, 474 milyon dolar hasılat yapan Charlie’nin Çikolata Fabrikası ve 278 milyon dolar hasılat elde eden Turist’tir.

Depp, En İyi Erkek Oyuncu dalında Akademi Ödülü’ne üç kez aday olmak üzere birçok oyunculuk ödülüne aday gösterildi. Sweeney Todd: Fleet Sokağı’nın Şeytani Berberi filmindeki performansı sayesinde Müzikal veya Komedi dalında En İyi Erkek Oyuncu Altın Küre ödülünü, Karayip Korsanları: Siyah İnci’nin Laneti filmindeki performansı sayesinde En İyi Erkek Oyuncu SAG ödülünü kazandı. 75 milyon dolarlık kazancıyla 2012 Guinness Dünya Rekorları’nda en çok para alan oyuncu olarak listeye alındı. 2015 yılında Disney Efsanesi olarak kabul edildi.