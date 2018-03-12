Travestiye bıçaklı saldırı

Adana'da bir travesti yolda yürüdüğü sırada kimliği tespit edilemeyen kişi ya da kişilerce bıçaklı saldırıya uğradı.

Olay, Seyhan İlçesi Çınarlı Mahallesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 39 yaşındaki travesti olan Cansu Cerit kaldırımda yürüdüğü sırada kimliği belirlenemeyen kişi ve kişilerce bıçaklandı. Cerit kanlar içinde yere yığılırken yolda aracıyla seyir halinde olan bir vatandaş durumu görmesi üzerine polis ve sağlık ekiplerini çağırdı. Sağlık ekipleri Cerit'i Adana Şehir Hastanesine kaldırdı. Cerit kalça kısmından bıçaklanırken tedavisi devam ediyor.

Polis ekipleri olayı gerçekleştiren kişi ve kişileri yakalama çalışmaları başlattı.

İHA