Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
menu-icon
help
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Travestiye bıçaklı saldırı

Adana'da bir travesti yolda yürüdüğü sırada kimliği tespit edilemeyen kişi ya da kişilerce bıçaklı saldırıya uğradı.

android-time 07:11 12 Mart 2018
Haberler Gündem
Travestiye bıçaklı saldırı
Adana'da bir travesti yolda yürüdüğü sırada kimliği tespit edilemeyen kişi ya da kişilerce bıçaklı saldırıya uğradı.

Olay, Seyhan İlçesi Çınarlı Mahallesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 39 yaşındaki travesti olan Cansu Cerit kaldırımda yürüdüğü sırada kimliği belirlenemeyen kişi ve kişilerce bıçaklandı. Cerit kanlar içinde yere yığılırken yolda aracıyla seyir halinde olan bir vatandaş durumu görmesi üzerine polis ve sağlık ekiplerini çağırdı. Sağlık ekipleri Cerit'i Adana Şehir Hastanesine kaldırdı. Cerit kalça kısmından bıçaklanırken tedavisi devam ediyor.

Polis ekipleri olayı gerçekleştiren kişi ve kişileri yakalama çalışmaları başlattı.

İHA

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more
Yorumlar