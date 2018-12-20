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Tren kazası soruşturması genişletildi

Ankara’da 13 Aralık'ta meydana gelen ve dokuz kişinin ölümüyle sonuçlanan yüksek hızlı tren kazasıyla ilgili 'Taksirle adam öldürme' suçundan üç görevlinin tutuklandığı soruşturma kapsamında gar müdür yardımcısının da arasında bulunduğu üç kişinin şüpheli sıfatıyla ifadesine başvuruldu.

android-time 13:50
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Tren kazası soruşturması genişletildi
Ankara’da 13 Aralık'ta meydana gelen ve dokuz kişinin ölümüyle sonuçlanan yüksek hızlı tren kazasıyla ilgili 'Taksirle adam öldürme' suçundan üç görevlinin tutuklandığı soruşturma kapsamında gar müdür yardımcısının da arasında bulunduğu üç kişinin şüpheli sıfatıyla ifadesine başvuruldu.

Ankara–Konya seferini yapan Yüksek Hızlı Tren, Yenimahalle ilçesine bağlı Marşandiz istasyonunda yol kontrolüyle görevli kılavuz tren ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle üst geçit çöktü. Kazada üçü makinist dokuz kişi hayatını kaybetmişti. Açılan soruşturmada Gar Müdür Yardımcısının da arasında bulunduğu üç kişinin şüpheli sıfatıyla ifadesine başvuruldu.

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DHA

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Son güncelleme: android-time 14:2320.12.2018
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