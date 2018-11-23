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Trenin çarptığı kadın feci şekilde hayatını kaybetti

Aydın’da meydana gelen tren kazasında 43 yaşındaki bir kadın hayatını kaybetti. Acı haberi alıp olay yerine gelen kadının yakınlarının feryatları yürekleri dağladı.

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Aydın’da meydana gelen tren kazasında 43 yaşındaki bir kadın hayatını kaybetti. Acı haberi alıp olay yerine gelen kadının yakınlarının feryatları yürekleri dağladı.

Kaza, Otoban Kavşağı hemzemin geçidinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nazilli-İzmir seferini yapan makinist Ahmet Y. idaresindeki 32714 sefer sayılı yolcu treni, Aydın istikametinden İzmir istikametine seyir halindeyken, hemzemin geçitte yolu karşıdan karşıya geçmek isteyen 43 yaşındaki Sibel Aksoy'a çarptı.

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Yaklaşık 15 metre sürüklenen Sibel Aksoy olay yerinde hayatını kaybetti.

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Görgü şahitleri trenin çok hızlı olduğunu iddia ederken, Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla olay yerine giden ekipler, kaza mahallinde inceleme yaptı.

“ACI HABERİ DUYAN YAKINLARININ FERYATLARI YÜREKLERİ DAĞLADI”

Kazadan sonra acı haberi alıp olay yerine gelen Sibel Aksoy'un yakınları tren yolu kenarında fenalık geçirdi. Genç kadının babası Muzaffer Aksoy'un da 24 Ağustos günü ayağını slaj makinesine kaptırması sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi.

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Bölgedeki güvenlik kameralarını da inceleyen ekipler, ifadesini almak üzere makinisti gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi. İHA

Son güncelleme: android-time 21:2523.11.2018
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