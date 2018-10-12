TRT ile İBB arasında ilginç arazi takası

Beyoğlu Tepebaşı'ndaki TRT stüdyolarının olduğu arazi, İBB tarafından TRT'ye verildi. TRT'nin haber üssü kurmayı planladığı milyonlarca liralık arazi karşılığında ise İBB'ye, Çamlıca ve Ümraniye'de park ve rekreasyon alanı verildi. CHP ise adil bulmadığı bu takasa ret oyu verdi.

Beyoğlu Tepebaş’nda TRT stüdyolarının da bulunduğu 13 bin 942 metrekarelik parsel 11 Ekim tarihli İBB Meclisi oturumunda takas edildi. Yaklaşık 2 bin 796 metrekaresi TRT’ye, 11 bin 146 metrekaresi de İBB’ye ait olan parselin tamamı oy çokluğu ile TRT’ye verildi. TRT de bunun karşılığında kendi mülkiyetindeki Üsküdar Çamlıca Cami eteklerindeki 48 bin 833 metrekarelik ve 41 bin metrekarelik iki rekreasyon alanı ile Ümraniye’de TRT lojmanlarının bulunduğu 9 bin 144 metrekarelik arazisini İBB ile verdi.

İBB, TRT’YE KAYNAK AKTARDI

Takası adaletli bulmadıkları için ve TRT’nin yanlı yayınları nedeniyle bu karara muhalefet ettiklerini belirten CHP’li İBB Meclis Üyesi İsa Öztürk, “Bu, İBB’den TRT’ye kaynak aktarmak demektir” dedi.

“TAKASI ADALETLİ BULMADIK”

CHP’li Öztürk sözlerini şöyle sürdürdü: “TRT, Tepebaşı’ndaki araziyi haber üssü haline getirmek istediğini İBB’ye ileterek arazinin tamamını istedi. Karşılığında da kendi mülkiyetindeki arazileri teklif etti. İBB, 13 dönüme karşılık 100 dönüme yakın arazi aldı. Komisyonda takas edilen arazilerin ekonomik açıdan birbirine yakın değerde olduğunu söylediler. Ama İBB’ye geçen arazilerin en büyük kısmı Çamlıca’daki park ve rekreasyon alanlarından oluşuyor. İBB buradan hiçbir gelir elde edemez, ekonomik getirisi yok. Ama TRT, Taksim’in ortasında 13 dönümlük milyonluk arazide önümüzdeki süreçte yeni binalar yapıp haber üssü kurarak gelir elde edecek. Bu, İBB’den TRT’ye kaynak aktarmak demek. Takası adaletli bulmadığımız için ve TRT’nin yanlı yayınları nedeniyle bu karara muhalefet ettik”