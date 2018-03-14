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TRT sunucusu Pelin Çift tarihçi Murat Bardakçı’yı isyan ettirdi

TRT 1’de yayınlanan Pelin Çift İle Gündem Ötesi’nin son bölümüne Murat Bardakçı konuk oldu, programda yaşananlar sosyal medyada tartışma yarattı.

android-time 21:45 14 Mart 2018
Haberler Gündem
TRT 1’de yayınlanan Pelin Çift İle Gündem Ötesi’nin son bölümüne Murat Bardakçı konuk oldu, programda yaşananlar sosyal medyada tartışma yarattı.

Tarih konusundaki çalışmalarıyla tanınan gazeteci-yazar Murat Bardakçı, programda İngiliz devlet arşivinin kamuya açık belgelerinden alıntı yaparak, “Atatürk’ün hilafeti kaldırması en çok İngiltere’yi rahatsız etti” dedi.

“İyi de canım, bir dakika, kim yazdı onu dediniz? Yahu bir dakika ama” diye Bardakçı'nın sözünü kesen Çift, söz konusu belgeleri kaleme alan yetkiliyi kast ederek “İngiliz genel valisi umursadıkları biri miydi acaba?” dedi.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ ÇEKTİ

Çift'in bu itirazı dile getirirken sergilediği tavır ve “Hilafet kaldırılmasa daha iyi olurdu” şeklindeki sözleri sosyal medyada yüzlerce vatandaşın tepkisini çekti.

Konu Twitter'ın yanı sıra Ekşi Sözlük'te de iki gündür gündemin üst sıralarında yer alıyor.

İşte gelen tepkiler:

Son güncelleme: android-time 22:1514.03.2018
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