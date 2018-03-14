TRT sunucusu Pelin Çift tarihçi Murat Bardakçı’yı isyan ettirdi

TRT 1’de yayınlanan Pelin Çift İle Gündem Ötesi’nin son bölümüne Murat Bardakçı konuk oldu, programda yaşananlar sosyal medyada tartışma yarattı.

Tarih konusundaki çalışmalarıyla tanınan gazeteci-yazar Murat Bardakçı, programda İngiliz devlet arşivinin kamuya açık belgelerinden alıntı yaparak, “Atatürk’ün hilafeti kaldırması en çok İngiltere’yi rahatsız etti” dedi.

“İyi de canım, bir dakika, kim yazdı onu dediniz? Yahu bir dakika ama” diye Bardakçı'nın sözünü kesen Çift, söz konusu belgeleri kaleme alan yetkiliyi kast ederek “İngiliz genel valisi umursadıkları biri miydi acaba?” dedi.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ ÇEKTİ

Çift'in bu itirazı dile getirirken sergilediği tavır ve “Hilafet kaldırılmasa daha iyi olurdu” şeklindeki sözleri sosyal medyada yüzlerce vatandaşın tepkisini çekti.

Konu Twitter'ın yanı sıra Ekşi Sözlük'te de iki gündür gündemin üst sıralarında yer alıyor.

İşte gelen tepkiler:

Bu nasıl bir üslup? Seda Sayan sunuyor sandım programı. Karşınızda evlilik programındaki aday yok, bu ülkenin en önemli tarihçilerinden biri var. O mimikler, o kinayeli şekilde "hıı hıı tamam" cümleleri falan. Doğruları duymak neden bu kadar rahatsız ediyor sizi Pelin Hanım? pic.twitter.com/n9PJOiIKbi — august landmesser (@azyazarozyazarr) 13 Mart 2018

Şaka gibi bir kesit :D Birinden taraf olmaya çalışan cahil sunucunun dramı :D Sosyal medya tartışıyor… Pelin Çift ve benzerlerinin maaşını cebinizden ödemeye devam etmek ister misiniz? https://t.co/86UUJrrAGP — Deniz Utku Yıldız (@DnzUtkYLdz) 14 Mart 2018

Devletin tv'sin de moderen spiker Pelin Çift Murat Bardakcı'nın karşısında hilafeti savunuyor tarihi bilgeye sahip olmayan bu zavallı Murat Bardakcı'yı çileden çıkarıyor spiker hanımefendiye konuşma imkânını ATATÜRK'ün kurduğu Cumhuriyet'tin verdiğini bilmiyor bu zavallı spiker https://t.co/aerYKmNpYM — Ömer Verep (@omerverep61) 14 Mart 2018

Gerçekten TRT ekranlarına hiç yakışmıyor, hadsiz ve cahil oluşunuzla kendinizi rezil edip bizi de güldürüyorsunuz :) @ciftpelin — Şeytani Zeka (@bipsymbolizm) 14 Mart 2018