TRT toplantıları ‘gizli’ yapılacak

Resmi Gazete’de yayımlanan düzenleme ile TRT Yönetim Kurulu toplantılarının gizli yapılması kuralı korundu. Toplantıların iki ayrı ses kayıt cihazı ile takip edilmesi, adli ve idari makamların denetimine açılması, 10 yıl boyunca saklanması gibi hükümlerin hepsi yürürlükten kaldırıldı.

TRT’de yapılan toplantılar artık ‘gizli’ yapılacak, görüşmelerin ses kayıtları devlet arşivinde tutulmayacak, adli ve idari denetim mekanizmalarına, yönetim kurulu toplantıları ile ilgili bir veri sunulamayacak.

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TOPLANTIDA BÜTÇE DE GÜNDEME GELDİ

Ses kayıtlarının alınmaması düzenlemesi ile iki kat gizlenen TRT Yönetim Kurulu toplantılarında genel olarak TRT'nin program, yayın, teknik, personel, idari ve mali tüm hizmetlerine dair temel ilkeler ve hedefler belirleniyor, bunlarla ilgili kararlar alınıyor. TRT'nin bütçesi, bilançosu, kadrosu karara bağlanıyor; yatırım ve finansman programları onaylanıyor. Genel Müdürün teşkilatta yapılmasını istediği teklifler inceleniyor, uygun görülenler RTÜK onayına sunuluyor. Yıllık yayın planları karara bağlanıyor. En önemlisi Sayıştay'ın TRT'nin denetimine ilişkin raporları inceleniyor, düzeltici ve geliştirici tedbirler alınıyor.Yönetim Kurulu toplantılarında; yerli ve yabancı, gerçek veya tüzel kişilerle, ortaklıklar kurulmasına karar veriliyor. TRT Gelirleri Yasası'nın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar ile bandrol ve etiketler ile ilgili hususlar tespit ediliyor.

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SES KAYITLARI ZARFLARA KONULUYORDU

Yeniçağ’ın haberine göre; Ses kayıtlarının 10 yıl boyunca saklanması gerekiyordu. Ses kayıt materyallerinden biri, toplantı sonunda bir zarfa konulup, mühürleniyordu. Bu zarf sadece adli makamların talebi üzerine açılabiliyordu. Ses kaydının ya bir kopyası alınıyor ya da içeriği bir kağıda geçirildikten sonra yeniden mühürleniyordu. Mühürlenen ses kaydının açılması, kopyasının alınması gibi işlemler ise sadece ve sadece TRT Genel Müdürü tarafından yapılabiliyordu. Ses kayıtlarının mühürlenmeyen ikinci kopyası ise denetlemekle yetkili kurum ve kişilerce talep edilebiliyordu.