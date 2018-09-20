TRT’ye 200 araç filosu

Yüzlerce personeli tasarruf nedeniyle emekliliğe zorlayan TRT'nin araç filosunu yenilediği öne sürüldü. TRT'nin kriz döneminde sıfır model 200 adet araç aldığı ve araçların TRT Genel Müdürlüğü'nün helikopter pistinde bulunduğu görüldü. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın araç alım harcamalarını kısmak için tüm kamu kurumlarına genelge göndermesinin üzerinden çok zaman geçmeden TRT’nin 200 araçlık yeni bir filo için 30 milyon TL harcadığı iddiası çok sayıda soru işaretine neden oldu.

TRT Genel Müdürlüğü'nden konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmazken, CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın, TRT’deki araç filosunu Meclis gündemine taşıdı. Aydın, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a şu soruları yöneltti: “Binlerce esnaf iflas ederken kamudaki israf ise daha da artmaktadır. Bunun son örneği TRT'nin araç filosuna kattığı 200 yeni araçtır. Bu uyguladığınız kamu maliyesine uygun mudur? Kamu kaynaklarının doğru kullanımı için bir disiplin çalışmanız bulunmakta mıdır?”

KAMUDA TASARRUF GÖSTERMELİK Mİ?

CHP Parti Meclisi Üyesi ve Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç da hükümet yetkililerinin kamu harcamalarında tasarruf açıklamaları rağmen devlet kurumlarının halen lüks ve müsrif harcamalar yapmasına tepki göstererek “TRT'nin, ekonomik kriz yaşanmasına karşın 200 yeni araç alımı yapması, kamuda tasarrufun göstermelik olduğunu bir kez daha bize göstermiştir” ifadelerini kullandı. Öztunç, “AKP ne zaman kamuda tasarruftan söz etse, ya makam araçları yenileniyor ya da lüks uçaklar alınıyor. Yüzlerce çalışanını emekliliğe zorlayan ve dış yapım şirketlerine ödenen yüksek ücretlerle tartışılan TRT'nin ekonomik kriz yaşanmasına karşın 200 yeni araç alımı yapması, kamuda tasarrufun göstermelik olduğunu bir kez daha bize gösterdi” dedi.

ÖDENEĞİN ÜZERİNE ÇIKILDI

Öztunç, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Okyay'ın yanıtlaması istemiyle Meclis Başkanlığına verdiği soru önergesinde; kamudaki görev zararlarının Ağustos ayındaki 14.5 milyar TL'lik büyük zararlarla 55 milyar TL olan ödeneğin şimdiden üzerine çıkarak 61 milyar TL olduğuna dikkat çekti.