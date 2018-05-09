TRT’ye ihtar çekti: ‘Katkı paylarımı geri verin’

Erzurum'da seçim standı yaptığı TIR, polis tarafından şehre sokulmayan Aytaş, Ankara 57. Noterliğinden TRT Genel Müdürlüğü'ne ihtarname gönderdi. TRT Genel Müdürü İbrahim Eren, Haber Dairesi Başkanı Yaşar Taşkın Koç ve diğer tüm sorumlular hakkında Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunacağını da bildirdi.
TRT gelirlerinin 1 milyar 522 milyonun, halkın cebinden karşılandığını hatırlatan Aytaç, “Bu gelirlerin 843 milyon TL'si elektrik faturalarından, 679 milyon TL'si ise bandrol gelirlerinden oluşuyor. Cep telefonu satışlarından elde edilen katkı payı bu rakama dahil değil” dedi.
TRT'nin son seçimlerde de AKP'nin yayın organı gibi hizmet sunduğunu da savundu ve ‘'Seçim süresince TRT yayınlarının takipçisi olacağım ve seçim sonunda siyasi partilere eşit sürede yer verilmemesi halinde emsal teşkil etmek üzere TRT katkı paylarının iadesi için yargıya başvuracağım” dedi.