TRT’ye ihtar çekti: ‘Katkı paylarımı geri verin’

CHP’den Erzurum Milletvekili adayı olan avukat Gonca Aytaş, Muharrem İnce’nin Yalova mitingini yayınlamayan TRT’ye, “Adil ve tarafsız yayın yapın” diyerek ihtarname çekti ve bugüne kadar ödediği tüm katkı paylarının iadesi için İdare Mahkemesi’nde dava açacağını bildirdi. Sayıştay raporuna göre TRT yıllık gelirlerinin 1 milyar 522 milyon lirası, elektrik faturaları ve bandrol ücretinden oluşuyor.

Erzurum'da seçim standı yaptığı TIR, polis tarafından şehre sokulmayan Aytaş, Ankara 57. Noterliğinden TRT Genel Müdürlüğü'ne ihtarname gönderdi. TRT Genel Müdürü İbrahim Eren, Haber Dairesi Başkanı Yaşar Taşkın Koç ve diğer tüm sorumlular hakkında Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunacağını da bildirdi.

TRT GELİRLERİ

TRT gelirlerinin 1 milyar 522 milyonun, halkın cebinden karşılandığını hatırlatan Aytaç, “Bu gelirlerin 843 milyon TL'si elektrik faturalarından, 679 milyon TL'si ise bandrol gelirlerinden oluşuyor. Cep telefonu satışlarından elde edilen katkı payı bu rakama dahil değil” dedi.

TRT'nin son seçimlerde de AKP'nin yayın organı gibi hizmet sunduğunu da savundu ve ‘'Seçim süresince TRT yayınlarının takipçisi olacağım ve seçim sonunda siyasi partilere eşit sürede yer verilmemesi halinde emsal teşkil etmek üzere TRT katkı paylarının iadesi için yargıya başvuracağım” dedi.

