RTÜK, Fethullah Gülen’in güftesini yayımlayan TRT’ye ‘terör’ cezası kesti. Cumhurbaşkanlığı’na bağlanan TRT’ye verilen ceza ‘Saray’a gönderildi.

TRT Diyanet kanalında Fethullah Gülen'in güftesinin yayınlanması Cumhurbaşkanlığı'na bağlanan kamu yayıncısını terör cezası ile karşı karşıya bıraktı.

15 Temmuz darbe girişiminin yıldönümüne kısa bir süre kala TRT 'nin Diyanet kanalında Fethullah Gülen skandalı yaşanmıştı. Kanalın 22 Haziran 2018'deki yayınında saat 23.15'te yayımlanan Tasavvuf Musikisi programında “Bulanlar Hakkı Buldu” adlı bir ilahi seslendirilmişti. İlahinin çalarken, ekranda bestesinin ve güftesinin kime ait olduğu gibi bilgiler yer aldı. İlahinin bestesinin Ahmet Hatipoğlu'na, güftesinin ise Fethullah Gülen'e ait olduğu görülmüştü. RTÜK'ün CHP kontenjanından seçilen üyesi İlhan Taşcı skandalı ortaya çıkarmış, Diyanet 1 personelin görevine son vermişti.

Cumhuriyet’ten Sinan Tartanoğlu’nun haberine göre, CHP Giresun Milletvekili Necati Tığlı'nın şikayeti üzerine yayını inceleyen RTÜK, TRT'den savunma istendi. TRT Genel Müdürlüğü Televizyon Dairesi Başkanlığı'ndan 3 Ağustos tarihinde gönderilen yazıda, TRT Diyanet kanalının, TRT ile Diyanet İşleri Başkanlığı arasında imzalanan protokol uyarınca yayın yaptığı ve sözkonusu programın da Diyanet tarafından hazırlandığını anımsattı. Yazıda, yayının “Protokol hükümlerine göre, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yaptırılan ve kendileri tarafından denetlenmesi gereken” bir yayın olduğu belirtilerek sorumluluk Diyanet İşleri Başkanlığı'na yüklendi. RTÜK'ün yayına ilişkin inceleme raporunda bu yayının terörün amaçlarına hizmet eder nitelikle bir duruma neden olduğu belirtildi.

OY BİRLİĞİYLE KARAR ALINDI

Uzman raporu doğrultusunda Üst Kurul, TRT 'ye, RTÜK Yasası'nın, yayınlara ilişkin “Terör eylemini, faillerini ve mağdurlarını terörün amaçlarına hizmet edecek sonuçlar doğuracak şekilde sunamaz” ilkesini ihlal ettiği gerekçesiyle, oy birliği ile ceza kesildi. Söz konusu yaptırım kararının TRT değil de, herhangi bir özel yayın kuruluşu için alınması durumunda, sonucun yayın lisansı iptaline kadar varabileceği ifade edildi.

Cumhurbaşkanlığı bünyesinde kurulan İletişim Başkanlığı'na bağlanan TRT 'nin bu cezası Başbakan Yardımcılığı yerine Saray'a gönderilecek