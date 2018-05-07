Trump’ın serbest bırakılmasını istediği ABD’li rahibin yargılanmasına devam

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmesi sırasında serbest bırakılmasını talep etmesiyle gündeme gelen, terör örgütleri FETÖ/PDY ve PKK adına suç işlediği iddiasıyla tutuklu bulunan ve 35 yıl hapsi istenen ABD'li rahip Andrew Craig Brunson'ın yargılanmasına devam ediliyor.

Brunson’un yargılanmasını izlemek için eşinin yanı sıra ABD konsolosluk yetkilileri de cezaevine geldi. Yargılamanın yapılacağı cezaevi girişinde ve çevresinde jandarma güvenlik önlemi aldı. Rahibin avukatı İsmail Cem Halavurt ise tanıkların dinleneceğini ve tahliye beklediklerini söyledi.

ABD Başkanı Trump ile Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın görüşmesinde, serbest bırakılmasının talep edilmesiyle gündeme gelen rahip Andrew Craig Brunson’un, ‘örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlediği’ gerekçesiyle 15 yıla kadar, ‘devletin güvenliği bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri siyasal ve askeri casusluk maksadıyla temin etmek’ suçlamasından 20 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanmasına devam edildi. Yargılamanın yapıldığı İzmir 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde, tutuklu Brunson’un yanı sıra avukatı, eşi, yakınları ve ABD konsolosluk yetkilileri hazır bulundu. Yoklamayla başlanan duruşmada önce savcılık ardından da rahibin tanıklarının dinleneceği belirtildi. Duruşma öncesi açıklamalarda bulunan rahibin avukatı İsmail Cem Halavurt ise tanıkların dinleneceğini, tutuklamayı gerektiren bir durum olmadığını ve tahliye beklediklerini söyledi.



KİMLİKLER KONTROL EDİLDİ

Öte yandan jandarma timleri de Aliağa Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı. Kişilerin tek tek kimlik kontrolü yapıldı. ABD’li heyetin de pasaport ve kimlikleri kontrolden geçirildikten sonra içeri girmelerine izin verildi. ABD’li heyet, kimlik kontrolü sırasında araçtan inmedi.

DAVANIN GEÇMİŞİ

ABD’li rahip Andrew Craig Brunson’ın, 2016 yılının Eylül ayında, ‘milli güvenliği tehdit eden faaliyetlerde bulunduğu’ iddiasıyla eşi Norine Lyn Brunson ile birlikte sınır dışı edilmesi kararlaştırıldı. 20 yıldır Türkiye’de yaşayan Brunson çifti, İzmir Göç İdaresi Müdürlüğü’nün 28 Eylül’deki yazısı üzerine Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Mimar Sinan Mahallesi’ndeki evinden alındı. Türkiye’deki oturum izinlerinin de bittiği belirlenen çift, Göç İdaresi’ne teslim edildi. Sınır dışı işlemleri devam ettiği sırada FETÖ soruşturmasında, ‘gizli tanık’, rahip Andrew Craig Brunson aleyhine savcılıkta ifade verdi. ‘Gizli tanık’, ifadesinde, Brunson’un, çeşitli illerde misyonerlik faaliyetlerinde bulunduğunu, FETÖ’nün dinler arası diyaloğu geliştiren bir örgüt değil; dini oluşum olduğunu söylediğini ileri sürdü. ‘FETÖ imamları’ ile özelikle de halen firarda olan örgütün ‘Ege Bölgesi imamı’ Bekir Baz’la da sık sık görüştüğü ileri sürülen Brunson ve eşinin, FETÖ’ye ait şemada isimlerinin yer aldığı, yurt dışından kendilerine kaynak aktarıldığı iddia edildi. Bu suçlamalarla 9 Aralık 2016 tarihinde adliyeye sevk edilen Brunson çiftinden rahip Andrew Craig Brunson tutuklandı, eşi Norine Lyn Brunson ise serbest bırakıldı. Andrew Craig Brunson için ‘örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlediği’ gerekçesiyle 15 yıla kadar, ‘devletin güvenliği bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri siyasal ve askeri casusluk maksadıyla temin etmek’ suçlamasından 20 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

İDDİANAMADE ÖNEMLİ SUÇLAMALAR YER ALDI

İddianamede, ABD’li rahip Brunson hakkında çarpıcı ayrıntılar da yer aldı. Brunson’un din adamı görüntüsü altında terör örgütleri PKK ve FETÖ adına suç işlediği ve bu örgütlerin genel stratejileri kapsamında eylem birlikteliği içinde olduğuna, bu örgütlerin amaçlarını bilerek ve isteyerek iş birliği yaptığına iddianamede yer verildi. Brunson’un ayrıca FETÖ’nün sözde üst düzey üyeleriyle kod isimlerini bilerek, görüştüğü, bu kapsamda örgütün ‘Ege Bölgesi imamı’ firari Bekir Baz ve onun yardımcısı Murat Safa ile hakkında ‘silahlı terör örgütü üyesi olmak’ suçlamasından dava açılan Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi Başkanı tutuklu sanık Taner Kılıç’la da görüşmeler yapıp, strateji belirlediği iddia edildi. İddianamede, ayrıca rahibin, görev yaptığı İzmir Protestan Diriliş Kilisesi’nde PKK ile FETÖ’yü övücü ve bölücü içerikli konuşmalar yaptığı, özellikle Kürtlerin yaşadığı bölgelerde sistematik çalışma yürüttüğü, bu amaçla İzmir’de sadece Kürtlerin alındığı ‘Mesihin Kürdi Kilisesi’ni kurduğu suçlaması da yer aldı. Taksim’deki Gezi Parkı olayları organizasyonunda yer aldığı ileri sürülen Brunson’un, FETÖ’nün 15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminden 5 gün sonra bir arkadaşına gönderdiği mailde kullanılan “Türk halkı her zamanki gibi askerin yanında yer almadı. Her şey kötüye gidiyor ama sonunda kazanan biz olacağız” ifadesi de yine iddianamede bulundu.

Hakkında gizli ve açık tanık ifadeleri de olan Andrew Craig Brunson’un Türk savaş uçağı pilotlarının başarısından bahseden bir kişiye, Fethullah Gülen’i kastedip, “Sizin pilotunuz yok ki. Onlar bizim oradaki hocanın duasıyla uçan pilotlar. Onlar hocaya, hoca da bize bağlı” dediği öğrenildi.

(DHA)