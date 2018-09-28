TSK: 1 haftada 37 terörist etkisiz hale getirildi

TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK), 21-28 Eylül tarihleri arasında yurt içinde ve yurt dışında PKK/KCK terör örgütüne karşı yürütülen operasyonlarda 37 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

TSK tarafından yapılan açıklamada, ülkenin ve milletin güvenliğini sağlamak maksadıyla, yurt içerisinde ve yurt dışında PKK/KCK/PYD-YPG başta olmak üzere DEAŞ dâhil terör örgütlerine karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğü bildirildi.

Açıklamada, 21-28 Eylül tarihleri arasında PKK/KCK terör örgütünün sürekli barınma alanı ve yurt içine geçiş güzergâhı olarak kullandığı Şırnak, Siirt, Diyarbakır, Mardin, Ağrı ile Irak´ın kuzeyinde yürütülen büyük ve orta çaplı operasyonların aralıksız devam ettiği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

“İcra edilen operasyonlarda; yurt içinde 20, yurt dışında 17 olmak üzere toplam 37 terörist etkisiz hale getirilmiş, 10 adet piyade tüfeği, bir adet makinalı tüfek, dört adet AT-4 Tanksavar füzesi, bir adet RPG-11 roketatar, ve bu silahlara ait çok miktarda mühimmat ile 19 adet el bombası, bir adet mayın, iki adet keskin nişancı silah dürbünü, üç adet telsiz, 22 adet fünye, 750 kg amonyum nitrat ve 10 kg patlayıcı madde ele geçirilmiş, 22 adet EYP imha edilmiştir. İki kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır” denildi.

‘ÖRGÜTÜN EYLEM KABİLİYETİ KISITLANMIŞTIR’

PKK/KCK terör örgütünün finans kaynaklarından kaçakçılık ve uyuşturucu ile mücadeleye yönelik hudut hattında alınan tedbirler ve icra edilen operasyonlar neticesinde, bin 100 paket kaçak sigara, 0,4 kilo uyuşturucu madde ve 30 adet cep telefonunun ele geçirildiği belirtilen açıklamada, “Sınır kontrolleri kapsamında etkin tedbirler alınmaya devam edilmektedir. Azim ve kararlılıkla icra edilen operasyonlarla PKK/KCK terör örgütü üzerinde oluşturulan baskı neticesinde, örgütün serbest hareket etmesi ve eylem kabiliyeti kısıtlanmıştır” ifadelerine yer verildi.

FIRAT KALKANI HAREKATI

TSK’nın açıklamasında ayrıca Suriye’nin kuzeyinde icra edilen Fırat Kalkanı Harekatı ile ilgili olarak, şunlar kaydedildi:

“Hudut güvenliğini tesis etmek, DEAŞ Terör Örgütü’nün tehdit ve saldırılarını önlemek, yerinden edilmiş kimselerin yurtlarına dönüşüne katkı sağlamak maksadıyla icra edilen Fırat Kalkanı Harekâtı’nda, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından desteklenen Özgür Suriye Ordusu´nun yoğun ve kararlı mücadelesi sayesinde Azez-Cerablus arasında bulunan toplam 243 meskûn mahal ve 2.015 kilometre karelik alan kontrol altına alınmıştır. Bab bölgesinde patlayıcı ve mayın arama/temizleme çalışmaları sürdürülürken; PKK/KCK/PYD-YPG terörist unsurlarının Münbiç´ten batıya doğru olabilecek saldırılarını durdurmaya yönelik alınan tedbirlerin uygulanmasına hassasiyetle devam edilmektedir. Bölgede yürütülen normalleşme (altyapı, üstyapı, yerel yönetimlerin desteklenmesi vb.) çalışmalarına katkı sağlanmaktadır.”

İDLİB BÖLGESİ

İdlib Bölgesi’nde, Astana Mutabakatı kapsamında ateşkesin etkinliğinin artırılması, çatışmaların sona erdirilmesi, insani yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması, yerlerinden edilenlerin evlerine dönüşü için uygun şartların sağlanması ve ihtilafın barışçıl yollarla çözülmesi için uygun koşulların oluşturulmasına destek sağlamak maksadıyla, Türk Silahlı Kuvvetleri birliklerinin ‘Gerginliği Azaltma Kontrol Gücü’ olarak görev yaptığı belirtilen açıklamada, “Bu kapsamda; Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından 13 Ekim 2017 tarihinden itibaren planlı Gözlem Noktaları’nın tamamı (toplam 12 adet) faaliyete geçirilmiştir. Türk Silahlı Kuvvetleri, bölgede çatışmaların sona erdirilerek huzur ve istikrar ortamının teminine yönelik faaliyetlerini, Astana´da garantör ülkelerce mutabık kalınan angajman kuralları çerçevesinde sürdürmektedir” denildi.

ZEYTİN DALI HAREKATI

“Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, hudutlarımızda ve bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak maksadıyla, Suriye´nin kuzeybatısında Afrin bölgesinde, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek, dost/kardeş bölge halkını bunların baskı ve zulmünden kurtarmak ve Türkiye´de bulunan Suriyeli kardeşlerimizin güvenle evlerine dönmelerini sağlamak üzere, 20 Ocak 2018 tarihinde başlatılan ‘Zeytin Dalı Harekâtı’ başarıyla devam etmektedir” denilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“2 Temmuz 2018 tarihinden itibaren Yerel Kolluk Kuvvetleri de göreve başlamıştır. Türk Silahlı Kuvvetleri birliklerince, Kızılay, AFAD ve BM tarafından sağlanan insani yardımların bölgeye erişimi konusunda gerekli destek sağlanmakta; Afrin´de hayatın normale dönmesi için çalışmalara devam edilmektedir. Harekât, ülkemizin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları, BMGK´nin terörle mücadeleye yönelik özellikle 1373 (2001), 1624 (2005), 2170 (2014) ve 2178 (2014) sayılı kararları ve BM sözleşmesinin 51´inci maddesinde yer alan Meşru Müdafaa Hakkı çerçevesinde, Suriye´nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak icra edilmiştir. Buna ilave olarak, harekâtın başlangıcından itibaren dini ve kültürel yapılar, tarihi eserler ve arkeolojik kalıntılar ile kamu yararına faaliyet gösteren tesisler de kesinlikle Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları tarafından hedef alınmamıştır.

‘HAREKATIN BAŞLANGICINDAN İTİBAREN 4 BİN 584 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ’

Harekâtın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4.584 olmuştur. Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu tarafından 18 Mart 2018 tarihi itibariyle kontrol altına alınan Afrin´de mayın ve el yapımı patlayıcı arama faaliyetleri sürdürülmektedir. Harekât kapsamında bugüne kadar 267 adet Mayın ve 1.402 adet EYP tespit edilerek imha edilmiştir. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yürütülen tüm faaliyetler, geçmişte olduğu gibi bugün de kendisine duyduğu özgüven ile şeffaf bir şekilde yürütülmektedir. Zeytin Dalı Harekâtı bölgede barış ve istikrarı sağlamak üzere tüm teröristlere karşı, ahlaki değerler ve uluslararası hukuk kuralları çerçevesinde en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar aynı azim ve kararlılıkla sürdürülecektir. Türk Silahlı Kuvvetleri, insani yardımların bölgeye erişimi konusunda gerekli desteği sağlamakta ve Afrin ve Tellef bölgelerinde tesis ettiği sahra fırınları vasıtasıyla bölgenin ekmek ihtiyacının karşılanmasına katkıda bulunmaktadır. Buna ilave olarak, Cenderis´te kurduğu Türk Silahlı Kuvvetleri Acil Yardım Hastanesi ile bölge halkına sağlık hizmeti de sunulmaktadır.

MÜNBİÇ BÖLGESİ

Daha önce mutabık kalınan Münbiç Yol Haritası ve Münbiç Güvenlik Prensipleri doğrultusunda, Fırat Kalkanı Harekât alanı ile Münbiç bölgesi arasında kalan hat üzerinde Türk Silahlı Kuvvetleri ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları tarafından, 18 Haziran 2018 tarihinden itibaren bağımsız devriye faaliyetlerinin başlandığı hatırlatılan açıklamada, ” 27 Eylül 2018 tarihi itibarıyla iki ülke tarafından 52 bağımsız devriye faaliyeti icra edilmiş olup söz konusu devriye faaliyetlerinin planlama ve icrasına devam edilmektedir.

Müteakip dönemde, Türkiye ve ABD Silahlı Kuvvetleri tarafından sürdürülen yakın işbirliği ve ortak çalışmalar neticesinde Münbiç´teki tüm terör örgütü mensuplarının bölgeyi terk etmesi ile bölgede Türkiye-ABD denetiminde güvenlik ve istikrarın sağlanmasına yönelik faaliyetlere devam edilecektir” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada ayrıca, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin, başta FETÖ/PDY, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü olmak üzere tüm terör örgütleriyle mücadelesinin, yurt içi ve yurt dışında kesintisiz olarak en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar sürdürme azim ve kararlılığında olduğu bildirildi.

DHA