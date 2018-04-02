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TSK: 9 hedef imha edildi

TSK'nın Kuzey Irak'a yönelik düzenlediği operasyonda 9 hedef imha edildi.

android-time 19:58 2 Nisan 2018
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TSK: 9 hedef imha edildi
TSK'nın Kuzey Irak'a yönelik düzenlediği operasyonda 9 hedef imha edildi.

TSK’nin terör örgütlerine yönelik operasyonları sürüyor. Suriye’deki Zeytin Dalı Harekatı’nın yanı sıra Kuzey Irak’a da operasyonlar düzenleyen TSK, teröristlere ağır bir darbe daha indirdi. Hakurk-Zap bölgesine gerçekleştirilen operasyonda 9 hedef imha edildi. Operasyonu TSK sosyal medya hesabından da duyurdu. Yayımlanan mesajda şu ifadelere yer verildi:

“Irak kuzeyi Hakurk-Zap bölgesine yönelik 2 Nisan 2018 tarihinde düzenlenen hava harekâtı neticesinde teröristler tarafından barınak ve sığınak olarak kullanılan 9 hedef imha edilmiştir”

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