TSK: 9 hedef imha edildi

TSK'nın Kuzey Irak'a yönelik düzenlediği operasyonda 9 hedef imha edildi.

TSK’nin terör örgütlerine yönelik operasyonları sürüyor. Suriye’deki Zeytin Dalı Harekatı’nın yanı sıra Kuzey Irak’a da operasyonlar düzenleyen TSK, teröristlere ağır bir darbe daha indirdi. Hakurk-Zap bölgesine gerçekleştirilen operasyonda 9 hedef imha edildi. Operasyonu TSK sosyal medya hesabından da duyurdu. Yayımlanan mesajda şu ifadelere yer verildi:

“Irak kuzeyi Hakurk-Zap bölgesine yönelik 2 Nisan 2018 tarihinde düzenlenen hava harekâtı neticesinde teröristler tarafından barınak ve sığınak olarak kullanılan 9 hedef imha edilmiştir”