TSK: Afrin şehir merkezi kontrol altına alınmıştır

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından yapılan açıklamada Afrin şehir merkezinin kontrol altına alındığı açıklandı.

TSK’dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

“Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu tarafından Afrin şehir merkezi kontrol altına alınmıştır. Mayın ve el yapımı patlayıcı arama çalışmaları devam etmektedir. Şehitlerimizin ruhu şad olsun!”

İLK GÖRÜNTÜLER YAYINLANDI

Öte yandan Türk Silahlı Kuvvetleri, kent merkezinde Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları, tanklar ve zırhlı personel taşıyıcıların görüntülerini YouTube kanalından yayınladı. Görüntülerde Afrin merkezinde Türk bayrağı açan bir Mehmetçik görüyor.