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TSK, Afrin şehir merkezinden görüntü paylaştı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin şehir merkezine giren Özel Kuvvetlerin görüntüsünü paylaştı.

android-time 21:06 20 Mart 2018
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Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin şehir merkezine giren Özel Kuvvetlerin görüntüsünü paylaştı.

TSK, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin şehir merkezine giren Özel Kuvvetlerin görüntüsünü paylaştı.

TUZAKLANAN ÇOK SAYIDA PATLAYICILAR İMHA EDİLİYOR

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Afrin’de teröristler tarafından tuzaklanan çok sayıda patlayıcının temizlenmesine yönelik çalışmalar sürdürülüyor.

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Bölgeye Türkiye’den de çok sayıda sinyal kesici jammer taşıyan askeri araç sevk edildi. Araçlar konvoy halinde Hatay’ın Hassa ilçesinden sınıra doğru hareket etti.

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TSK ve ÖSO tarafından Afrin/Hacıhasanlı köyü bölgesinde, yapılan arama-tarama faaliyeti sırasında 4 adet basma düzenekli el yapımı patlayıcı kontrollü bir şekilde tespit ve imha edildi.

İHA

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Son güncelleme: android-time 21:0720.03.2018
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