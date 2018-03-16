Son dakika haberleri… TSK Afrin’e bildiri attı…

Mehmetçik ve ÖSO’nun Afrin kuşatmasında son saatlere girildi. Afrin kazasına yönelik kuşatmada iki cephe arasındaki mesafe 600 metreye kadar düştü. Operasyon hazırlığı yapan TSK, bölgedeki sivilleri de uçak ve helikopterlerden atılan bildirilerle uyarmaya başladı.
Bölgedeki sivillerin de ilçeden çıkmaya başladıkları gözlendi. Gün içerisinde Afrin merkezinde TSK ve ÖSO kuvvetlerinin hakimiyet sağlaması bekleniyor.
Öte yandan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) desteğindeki Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), Afrin'in doğusundaki dört köy ve iki tepeyi daha teröristlerden temizledi.
(Ayrıntılar gelecek)