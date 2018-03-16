Son dakika haberleri… TSK Afrin’e bildiri attı…

Afrin'de TSK sivilleri havadan attığı bildirilerle uyarmaya başladı. TSK'nın attığı bildiride "Teröristlere dur demenin zamanı geldi. Afrin'den ayrılmak isteyenler TSK'nın garantisi altında. Sizi ve çocuklarınızı kalkan olarak kullanmalarına izin vermeyin. Zorla silah altına alınanlar silahınızı bırakın, seni öne sürenler Afrin'den kaçıyor" denildi.

Mehmetçik ve ÖSO’nun Afrin kuşatmasında son saatlere girildi. Afrin kazasına yönelik kuşatmada iki cephe arasındaki mesafe 600 metreye kadar düştü. Operasyon hazırlığı yapan TSK, bölgedeki sivilleri de uçak ve helikopterlerden atılan bildirilerle uyarmaya başladı.

Bölgedeki sivillerin de ilçeden çıkmaya başladıkları gözlendi. Gün içerisinde Afrin merkezinde TSK ve ÖSO kuvvetlerinin hakimiyet sağlaması bekleniyor.

Öte yandan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) desteğindeki Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), Afrin'in doğusundaki dört köy ve iki tepeyi daha teröristlerden temizledi.

(Ayrıntılar gelecek)