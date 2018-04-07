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TSK: İdlib’e 9. gözlem noktası kuruldu

TSK: "İdlib bölgesinde gözlem noktalarından 9'uncusu olan 9 No’lu Gözlem Noktası tesis edilmiştir"

android-time 10:25 7 Nisan 2018
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TSK: İdlib’e 9. gözlem noktası kuruldu
TSK: "İdlib bölgesinde gözlem noktalarından 9'uncusu olan 9 No’lu Gözlem Noktası tesis edilmiştir"
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