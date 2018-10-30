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Şehit düştüklerinde bu kıyafetleri kullandılar

Türk Silahlı Kuvvetleri soğuk hava koşullarında kullanılan kamuflaj ve kıyafetleri tanıttı. Karlı ve yağmurlu havalarda kullanılan soğuk iklim kıyafetleri ve teçhizat sıfırın altında -40 derece sıcaklıklara kadar koruma sağlıyor.

android-time 10:17 30 Ekim 2018
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Türk Silahlı Kuvvetleri soğuk hava koşullarında kullanılan kamuflaj ve kıyafetleri tanıttı. Karlı ve yağmurlu havalarda kullanılan soğuk iklim kıyafetleri ve teçhizat sıfırın altında -40 derece sıcaklıklara kadar koruma sağlıyor.

Jandarma Lojistik komutanlığı Türk Silahlı Kuvvetleri’nde kullanılan teçhizat ve kıyafetle ilgili bir bigilendirme yaptı.

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Askerlerin giydiği kıyafetler tanıtıldı. Foto AA

Jandarma Lojistik Komutanı Münir Güzel, Tunceli’de yaşanan ve iki Kahraman askerimizin donarak şehit olduğu kahreden olaydan sonda Mehmetçiğin kullandığı kıyafet ve ekipmanlar hakkında bilgilendirme yaptı. Mehmetçik zorlu kış şartlarında son teknoloji ile oluşturulmuş kıyafet ve teçhizatı kullanıyor.

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Son güncelleme: android-time 12:2930.10.2018
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