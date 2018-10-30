Şehit düştüklerinde bu kıyafetleri kullandılar

Jandarma Lojistik komutanlığı Türk Silahlı Kuvvetleri’nde kullanılan teçhizat ve kıyafetle ilgili bir bigilendirme yaptı.
Jandarma Lojistik Komutanı Münir Güzel, Tunceli’de yaşanan ve iki Kahraman askerimizin donarak şehit olduğu kahreden olaydan sonda Mehmetçiğin kullandığı kıyafet ve ekipmanlar hakkında bilgilendirme yaptı. Mehmetçik zorlu kış şartlarında son teknoloji ile oluşturulmuş kıyafet ve teçhizatı kullanıyor.
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