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TSK: Mardin’de üç terörist etkisiz hale getirildi

TSK:"Mardin/Dargeçit bölgesinde, keşif vasıtalarıyla tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu üç terörist düzenlenen hava destekli operasyonla etkisiz hale getirilmiştir"

android-time 15:56 26 Mart 2018
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TSK: Mardin’de üç terörist etkisiz hale getirildi
TSK:"Mardin/Dargeçit bölgesinde, keşif vasıtalarıyla tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu üç terörist düzenlenen hava destekli operasyonla etkisiz hale getirilmiştir"
Son güncelleme: android-time 15:5926.03.2018
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