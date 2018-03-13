TSK: Öldürülen terörist sayısı 3393

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısının 3393 olduğunu duyurdu.

TSK tarafından 20 Ocak’ta, Türkiye’nin sınır hattı ile bölgede güvenlik ve istikrarın sağlanması, bölge halkının, teröristlerin baskı ve zulmünden kurtarılması amacıyla Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG’li ve İŞİD’li teröristlere yönelik başlatılan ‘Zeytin Dalı Harekatı’nda 53’üncü güne girildi. Genelkurmay Başkanlığı’nca terör örgütü hedeflerinin kara ve hava operasyonlarıyla imha edilmesi ile sürdürülen harekâtın başından bu yana 46’sı son 24 saatte olmak üzere, toplam 3 bin 393 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.