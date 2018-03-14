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TSK: Öldürülen terörist sayısı 3444

Türk Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) Afrin'deki terör örgütlerine yönelik sürdürülen 'Zeytin Dalı Harekatı'nın 54'üncü gününde, etkisiz hale getirilen terörist sayısı, 3 bin 444 oldu.

android-time 09:54 14 Mart 2018
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TSK: Öldürülen terörist sayısı 3444
Türk Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) Afrin'deki terör örgütlerine yönelik sürdürülen 'Zeytin Dalı Harekatı'nın 54'üncü gününde, etkisiz hale getirilen terörist sayısı, 3 bin 444 oldu.

TSK tarafından 20 Ocak’ta, Türkiye’nin sınır hattı ile bölgede güvenlik ve istikrarın sağlanması, bölge halkının, teröristlerin baskı ve zulmünden kurtarılması amacıyla Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG’li ve DEAŞ’lı teröristlere yönelik başlatılan ‘Zeytin Dalı Harekatı’nda 54’üncü güne girildi.

a İlgili Haber Terörist grubun tespit edildiği evi Türk jetleri böyle bombaladı Zeytin Dalı Harakekatı kapsamında Afrin'in yakınlarındaki Kocakarin Köyü'ne önceki gün düzenlenen ve sabah başlayıp akşam sona eren şiddetli çatışmalara sahne olan operasyondan yeni görüntüler gelmeye devam ediyor. Görüntülerde, bir grup teröristin tespit edildiği evin TSK savaş uçakları tarafından vurulduğu anlar yer alıyor.

Genelkurmay Başkanlığı’nca terör örgütü hedeflerinin kara ve hava operasyonlarıyla imha edilmesi ile sürdürülen harekâtın başından bu yana 51’i son 24 saatte olmak üzere, toplam 3 bin 444 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

Son güncelleme: android-time 10:1114.03.2018
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