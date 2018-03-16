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TSK: Öldürülen terörist sayısı 3530

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısının 3530 olduğunu duyurdu.

android-time 09:46 16 Mart 2018
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TSK: Öldürülen terörist sayısı 3530
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısının 3530 olduğunu duyurdu.
Son güncelleme: android-time 09:4716.03.2018
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