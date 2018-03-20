TSK Şırnak’ta 2 teröristi etkisiz hale getirdi

Türk Silahlı Kuvvetleri, Şırnak kırsalında saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen PKK'lı teröristlere yönelik 20 Mart 2018 tarihinde yapılan hava destekli operasyonlarda 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Türk Silahlı Kuvvetleri, Şırnak kırsalında saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen PKK'lı teröristlere yönelik 20 Mart 2018 tarihinde yapılan hava destekli operasyonlarda 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Açıklamada TSK: “Şırnak kırsalında saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu teröristlere yönelik 20 Mart 2018 tarihinde icra edilen hava destekli operasyonlarda iki silahlı terörist etkisiz hale getirilmiştir.” dedi.