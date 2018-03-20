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TSK Şırnak’ta 2 teröristi etkisiz hale getirdi

Türk Silahlı Kuvvetleri, Şırnak kırsalında saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen PKK'lı teröristlere yönelik 20 Mart 2018 tarihinde yapılan hava destekli operasyonlarda 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

android-time 22:07 20 Mart 2018
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TSK Şırnak’ta 2 teröristi etkisiz hale getirdi
Türk Silahlı Kuvvetleri, Şırnak kırsalında saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen PKK'lı teröristlere yönelik 20 Mart 2018 tarihinde yapılan hava destekli operasyonlarda 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Açıklamada TSK: “Şırnak kırsalında saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu teröristlere yönelik 20 Mart 2018 tarihinde icra edilen hava destekli operasyonlarda iki silahlı terörist etkisiz hale getirilmiştir.” dedi.

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