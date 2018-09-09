TSK’dan anlamlı 9 Eylül paylaşımı

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün “Ordular ilk hedefiniz Akdeniz'dir. İleri” emrinin yer aldığı videoda Kurtuluş Savaşı'na ilişkin görseller yer aldı.
Klipte şu açıklama yer buldu:
“26 Ağustos'ta başlayan ve zaferle sonuçlanan Başkomutan Meydan Muharebesi'nin ardından, düşmanı yurttan tamamen atmak için takibini sürdüren şanlı Türk ordusu 9 Eylül 1922 günü sabahında İzmir'e girmiştir. Yüzbaşı Şerafettin Bey Hükümet Konağı'na, Yüzbaşı Zeki Bey Kumandanlık Dairesine, Asteğmen Besim Kadife Kale'ye bayrağımızı çekmişlerdir.”
İŞTE O KLİP:
Şanlı Türk Ordusu, 30 Ağustos Zaferinin ardından Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK'ün “Ordular ilk hedefiniz Akdeniz'dir ileri!” emriyle 9 Eylül 1922 sabahı İzmir'e girerek Türk Bayrağını çekmiştir. pic.twitter.com/jl0BASjROI
— TSK (@TSKGnkur) 9 Eylül 2018